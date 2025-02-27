Дмитрий Полковников поделился своим видением многогранного понятия «патриот» с молодежью, обсуждая актуальные темы сегодняшнего дня.

«Патриотическая работа с молодежью – задача во многом стратегическая для страны, поэтому лекторы общества «Знание» активно включились в эту деятельность. Специальные проекты «Знание.Герои» и «Знание.Карьера» призваны помочь школьникам, а также студентам получить ответы на волнующие их вопросы сегодняшнего дня. В этом году многие наши просветительские инициативы в регионе также будут посвящены 80-летию Великой Победы», – рассказал председатель регионального отделения Общества «Знание», заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Цой.

Специальная военная операция придала этой просветительской работе новый импульс. Он подчеркнул, что «у солдата есть три матери: Родина-мать, его собственная мама и мать его детей, и в этом триединстве заключается все, что мы любим, ценим и что мы всегда будем защищать от любого посягательства».

В мае 1995 года Дмитрий Полковников был удостоен золотой звезды Героя России. Этой наградой отмечают тех, кто проявил исключительное мужество и героизм при выполнении поставленных задач.