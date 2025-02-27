В Ленобласти – новый победитель «Рейтинга 47»

«Рейтинг 47» – хорошая возможность для местных администраций посмотреть те сферы деятельности, где работу нужно подтянуть и на что обратить внимание. Предлагаю с 2025 года поощрять премиями за лучшие результаты не только муниципальные команды, но и выделять гранты на развитие социально-экономических проектов на территории, чтобы и жители тоже видели, что за эффективную работу администрации поощряется весь район или округ», – отметил губернатор Александр Дрозденко.

Оценка результативности работы муниципальных администраций, которую проводит комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, осуществляется по 7 направлениям и 60 показателям, которые включают занятость населения и инвестиционный климат, поддержку НКО и работу с молодежью, развитость системы дополнительного образования и поддержки одаренных детей, уровень газификации и участие района в программах по благоустройству.

Шесть лучших муниципальных команд рейтинга получат премию из областного бюджета на общую сумму 975 тысяч рублей, а Кубок Губернатора Ленобласти отправится в Тихвин.