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Внимание ВСЕМ! Уважаемые жители и гости Ленинградской области!

5 марта 2025 года с 10 до 12 часов проводится проверка готовности системы оповещения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области.

Рубрики:  Общество

По плану проводимой проверки задействуются телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также по каналам телевидения с 10:43 до 10:44 (продолжительностью до 1 минуты) будет демонстрироваться проверочный видеоролик.

В ходе проведения проверки просим жителей и гостей Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

 

Иллюстрация freepik.com