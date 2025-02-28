Готовься к летнему лагерю зимой

Летняя тема в феврале возникла неслучайно: скоро начнется прием заявлений от родителей для определения ребенка в лагерь на летних каникулах.

39 школьных лагерей – плюс «Лесная сказка»

Как рассказала председатель комитета образования Марина Шутова, в этом году в Гатчинском округе будет открыто 40 лагерей, в которых отдохнет 3651 ребенок (на 232 больше, чем прошлым летом), 39 из них – это школьные лагеря дневного пребывания, суммарно рассчитанные на 2763 ребенка. В том числе планируется открытие пяти специализированных лагерей дневного пребывания на базе спортивных школ с программами спортивно-оздоровительной направленности: флорбол, футбол, плавание и др. В 2025 году в этих профильных лагерях отдохнет 377 детей. На базе Районного центра детского творчества будет открыт отдельный лагерь для детей с нарушениями здоровья.

Единственный в Гатчинском округе круглосуточный стационарный лагерь «Лесная сказка» ждет детей в поселке Тайцы. Здесь за четыре летних смены отдохнет 888 человек, включая детей с ОВЗ и детей-инвалидов с сопровождающими.

Как рассказала Марина Шутова, в школьных лагерях планируется проведение тематических смен: спортивной, естественно-научной, художественной, технической, патриотической направленности. Также будут организованы профильные смены: психолого-педагогическая, финансовой грамотности, движения «Юнармия». Особой популярностью пользуются смены «Орлята России» и «Движение первых».

На базе центров «Точка роста» Коммунарской школы № 3, Большеколпанской, Пригородной, Рождественской, Пудостьской, Никольской, Вырицкой, Лукашевской школ планируется открыть специализированные профильные группы – по большей части, инженерно-технического направления: занятия по робототехнике, ЛЕГО-конструированию, промышленному дизайну, управлению квадрокоптерами, 3D-моделированию, а также запланирована мультимедийная журналистика и ранняя профориентация.

Дети в лагерях дневного пребывания на базе Вырицкой школы и Гатчинской школы № 7 будут посещать бассейн.

В рамках летнего отдыха гатчинский комитет образования развивает инклюзивные практики, включая их в летний отдых детей с различными особенностями развития. В 2025 году все лагеря примут детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью и создадут для них комфортные условия. В лагере дневного пребывания «Зеленая планета» в Районном центре детского творчества будет создан отдельный отряд для детей-инвалидов с интеллектуальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра.

Кроме того, в лагерях планируется отдых детей, состоящих на различных видах профилактического учета из-за совершения правонарушений и безнадзорности.

Открытие школьных лагерей планируется с 26 мая, в зависимости от программы каждого конкретного лагеря.

Информация о детских лагерях в других муниципалитетах Ленинградской области размещена на сайте «Портал организаций отдыха детей и их оздоровления по Ленинградской области». Кроме того, справки можно получить в комитете образования Гатчинского округа по телефону: 8-81371-90-358 по вторникам – с 10:00 до 11:00 и четвергам – с 15:00 до 16:00.

Кто отдохнёт бесплатно

Этим летом бесплатный отдых будет обеспечен детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в возрасте с 6,5 до 17 лет: сиротам, опекаемым, усыновленным, из малоимущих семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям-жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев, оказавшимся в экстремальных условиях, детям с девиантным поведением, нуждающимся в особых условиях воспитания и требующим специального педагогического подхода.

Также бесплатно смогут отдохнуть дети участников специальной военной операции – тех, кто зарегистрирован в Ленинградской области, служит в именных батальонах 47 региона. Запланировано, что школьные лагеря в Гатчинском округе будут посещать 550 детей данной категории. В «Лесной сказке» отдохнет 250 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей участников СВО и восемь детей-инвалидов с сопровождающими.

Подавать заявление на предоставление бесплатной путевки следует через Госуслуги, с 1 апреля по 1 августа (согласно регламенту Гатчинского муниципального округа). Документы, необходимые для получения бесплатной путевки: копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, копия паспорта родителя или законного представителя, справка о регистрации ребенка (форма № 3, форма № 8 или форма № 9) и документы, подтверждающие категорию ребенка в трудной жизненной ситуации.

Всю информацию о бесплатных путевках можно получить на сайте комитета образования Гатчинского округа и на сайте лагеря «Лесная сказка». Также на сайте лагеря есть возможность забронировать путевки.

Цена вопроса

Заявления на платные путевки в лагерь «Лесная сказка» подаются с 3 марта. Порядок такой: родитель заполняет форму на сайте «Лесной сказки», заявка обрабатывается в течение пяти рабочих дней, ответ приходит на электронную почту. На зимние смены стоимость путевки составляла 52500 рублей. Стоимость летних смен будет объявлена позже.

Цена платных путевок в дневные лагеря на базе образовательных учреждений Гатчинского округа будет известна только в марте. Для справки: в 2024 году стоимость пребывания в школьном лагере в течение полного дня составляла 2400 рублей за смену, посещение только школьной площадки – до 14 часов – стоило 2000 рублей. Муниципальный бюджет добавлял 6778 рублей на каждого ребенка.

Для работающих граждан в Ленинградской области действует компенсация стоимости путевок в детские лагеря сезонного и круглогодичного действия, в санаторно-оздоровительные лагеря и санатории, расположенные на территории региона. Компенсация составляет 70% от расчетной стоимости путевки и предоставляется родителю (законному представителю), чьи дети находились в лагере со сроком пребывания 21 день. Расчетную стоимость путевки определяет правительство Ленинградской области, и в 2025 году она равна 27233 руб. Это значит, что компенсация в 70% рассчитывается не от полной стоимости путевки, а от этой суммы и составляет, соответственно, 19063 рубля.

Подать документы на получение компенсации можно разными способами. Так, если при подаче заявления на смену в лагере будет собран полный пакет документов, компенсация высчитывается сразу, и стоимость путевки уменьшается. Если документы подаются постфактум, будет сделан перерасчет. Заявление о предоставлении компенсации и документы после отдыха ребенка принимаются в филиалах МФЦ до 15 декабря текущего года.

Кроме того, в 2025 году для получения компенсации можно использовать электронный сертификат. Информация о его получении отражена в регламенте (постановление правительства Ленобласти от 06.02.2025 № 119), с которым можно ознакомиться на сайте комитета образования Гатчинского округа в разделе «Отдых и оздоровление». Если при подаче документов в лагерь подается и сертификат, стоимость путевки уменьшается.

Безопасность – прежде всего

В период работы лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, как и в прошлом году, будет организовано страхование детей и подростков от несчастных случаев.

Все образовательные организации, на базе которых будут открыты детские лагеря, имеют действующие договоры с медицинскими организациями, лицензированные медицинские кабинеты. Все лагеря получат санэпидзаключения Роспотребнадзора и пройдут процедуру включения в Реестр детских оздоровительных лагерей Ленинградской области. При подготовке к приему детей будет проведена акарицидная обработка территорий лагерей (от клещей), инспекторы Госпожнадзора проверят обеспечение пожарной безопасности.

В завершение темы заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов внес существенное дополнение:

- По многочисленным просьбам родителей, администрация рассматривает возможность организации дневных школьных лагерей не только в июне – в рамках первой смены, но также в июле и в августе. Конечно, с учетом подготовки к новому учебному году и возможностей гатчинских школ.

Екатерина Дзюба