В Гатчинском округе подвели итоги работы за 2024 год

Глава Гатчинского округа Виталий Филоненко отметил, что 2024 год был богат на общественно-политические события, стал годом политического обновления. Состоялись выборы Президента Российской Федерации, муниципальные выборы и реформа местного самоуправления.

“Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить за активную гражданскую позицию всех жителей Гатчинского муниципального округа, которые приняли участие в выборах. Со своей стороны мы сделали все возможное для того, чтобы объединение городских и сельских поселений Гатчинского района в единый Гатчинский округ прошло безболезненно, незаметно для жителей”, - сказал Виталий Андреевич.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим представила подробный доклад об итогах социально-экономического развития Гатчинского округа за 2024 год и планах на год текущий. Представляем основные тезисы доклада:

СВО

На территории округа действуют муниципальные меры поддержки для членов семей участников СВО:

- отсрочка арендной платы на период прохождения военной службы;

- бесплатное посещение детских дошкольных учреждений;

- бесплатные билеты на культурно-массовые мероприятия, в музеи, на выставки; в спортивные учреждения;

- приобретение и предоставление жилья семьям участников СВО, признанных нуждающимися.

Ведется работа по обеспечению земельными участками ветеранов боевых действий по областному закону № 105-оз и членов семей погибших бойцов (предоставлено 132 участка).

ГОД СЕМЬИ

Гатчинский округ занимает лидирующие позиции в регионе по количеству многодетных семей. В 2024 году у нас родилось 1447 детей. В округе проживает 2685 многодетных семей

В рамках муниципальной программы осуществляются:

- единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей семьям, в которых родился ребенок 1 января (или первенец наступившего года),

- 50 тыс. рублей многодетным семьям при рождении тройни и более,

- 25 тыс. рублей семьям, в которых ребенок родился 1 августа,

- выплаты до 15 тыс. рублей семьям в трудной жизненной ситуации.

В текущем году планируется ввести муниципальный материнский сертификат при рождении первого ребенка на улучшение жилищных условий. Помимо этого, в настоящее время прорабатывается вопрос о введении дополнительного муниципального земельного сертификата многодетным семьям – для улучшения жилищных условий.

БЮДЖЕТ

Доходы в 2024 году составили 13,1 млрд рублей, что на 20% больше уровня 2023 года.

Расходы были сформированы в основном по 10 муниципальным программам и составили 13,2 млрд рублей.

Выросли все основные экономические показатели:

- объемы производства – на 20%;

- среднемесячная заработная плата – на 21%;

- объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев – на 17%.

В настоящее время в округе реализуется более 70 инвестиционных проектов на общую сумму 77,5 млрд рублей. Гатчинский округ находится в лидирующей группе рейтинга по реализации национального проекта «Производительность труда».

АПК

Агропромышленный комплекс в 2024 году занял ведущее место в Ленинградской области по производству яиц, молока, по заготовке кормов. Объемы производства молока составили 74 тыс. тонн, темп роста – 101%.

В части растениеводства округ занял 2 место по выращиванию зерна и 3 – по выращиванию рапса, овощей.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

В прошедшем году была оказана поддержка малому бизнесу на 179,5 млн руб. Из муниципального бюджета – 24 меры финансовой поддержки в виде субсидий и грантов на общую сумму 31,8 млн рублей.

В 2024 году была завершена реконструкция бизнес-инкубатора по развитию творческих и креативных индустрий в посёлке Тайцы. Впервые была проведена ярмарка под брендом «Сделано в Гатчине» с участием крестьянско-фермерских хозяйств и местных товаропроизводителей.

ДОРОГИ

В рамках реализации Национального проекта в 2024 году на строительство и ремонт дорог было направленно порядка 700 млн руб.:

- на содержание автодорог – 213,4 млн руб.;

- на ремонт автодорог – 412,0 млн руб., отремонтировано 9 автомобильных дорог – более 11 км;

- на строительство и капитальный ремонт 6 автомобильных дорог – 73,1 млн руб.

В 2025 году на улично-дорожную сеть планируется израсходовать более 2,2 млрд руб.

ЖКХ, ГАЗИФИКАЦИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2024 году были выполнены работы на 56 объектах водоснабжения и водоотведения на общую сумму 221,5 млн руб. Отремонтирован 34 участка теплотрасс – на 307 млн руб.

На жилищную политику в минувшем было направлено 513,2 млн рублей, расселено 7 аварийных многоквартирных домов.

В 2023-2024 гг. построено и введено в эксплуатацию 43 объекта газораспределения протяжённостью 209 км.

Нацпроект «Жилье и городская среда» реализовывался с 2017 по 2024 год. За это время благоустроено 89 территорий на общую сумму 782,2 млн рублей. В 2024 году преобразились 16 общественных пространств, в Гатчине открылся обновлённый сквер «Юность».

ТРАНСПОРТ

Гатчинский округ первым в Ленинградской области начал реализацию транспортной реформы. Был заключен контракт на 7 лет на сумму более 3 млрд руб. В 2024 году обновлён подвижной состав, на линии вышло 100 автобусов разного класса.

ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ

В 2024 году в систему образования направлено 8,2 млрд рублей. Центры образования «Точка роста» открылись в 5 школах, открылась новая школа №12 в микрорайоне IQ, появились медицинский класс и первый в регионе агрокласс.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2024 году было направлено 489,2 млн рублей.

В 2025 году планируется:

- подготовить проектно-сметную документацию на демонтаж и строительство ФОК «Мариенбург»;

- начать капитальный ремонт стадиона в Войсковицах, спортплощадки в Белогорке и спортзала «Маяк» в Гатчине;

- продолжить строительство Ледовой арены в г. Гатчине и спортивной школы в Коммунаре.

ГАТЧИНА - СТОЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации проекта – с 2025 по 2027 год, стоимость проекта – 3,4 млрд рублей. На первом этапе планируется восстановление эстетического облика – внедрение дизайн-кода, ремонт объектов улично-дорожной сети, комплексные ремонтные работы на социально значимых объектах, реставрация объектов культурного наследия.

РЕФОРМА ОРГАНОВ МСУ

Гатчинский район первым и единственным в регионе завершил муниципальную реформу, образовав муниципальный округ. 8 сентября состоялись выборы первого созыва совета депутатов Гатчинского муниципального округа, в который вошли 50 человек.

В результате реформы оптимизирована избирательная система, созданы условия для развития прямого участия населения в местном самоуправлении, унифицирована нормативно-правовая база, расширены возможности участия в государственных и муниципальных программах, оптимизированы закупки, унифицированы перечень и регламент муниципальных услуг, повышена инвестиционная привлекательность территории.

Консолидированный бюджет вырос на 6,8 млрд рублей, налоговые доходы почти удвоились, достигнув 9,9 млрд рублей.

ГОД ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

27 января 2024 года в Зайцево был открыт мемориальный комплекс мирным жителям, погибшим от рук нацистов.

Принято решение совета депутатов о присвоении в 2025 году звания «Почетный гражданин Гатчинского муниципального округа» ветеранам-фронтовикам Великой Отечественной войны.

Имена, боевой и трудовой путь фронтовиков будут занесены в Книгу почёта Гатчинского округа – будут собраны уникальные свидетельства, фотографии и документы, рассказывающие о жизни и подвигах каждого ветерана.