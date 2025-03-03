Эко-шоу молодых талантов

Как всегда, итоговая конференция проходила в праздничной и очень душевной обстановке. Юные артисты и их педагоги создали яркое, незабываемое экологическое шоу. На сцене пели, танцевали, разыгрывали сценки, отражающие тему праздника, 150 ребят из образовательных организаций Гатчинского округа. Всего же в мероприятии приняло участие 180 юных экологов, представителей образовательных организаций, родителей и гостей конференции из Гатчины и Санкт-Петербурга.

Конференция подвела итоги программы НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ «Школьная экологическая инициатива» за 2024 год. В этот раз она объединила более двух тысяч участников от 5 до 18 лет, 65 организаций образования и культуры из шести регионов России и выявила более 200 победителей и лауреатов конкурсов программы.

Победителем в номинации «Лидер программы 2024 - организации» признана Гатчинская школа №9 и ее экологический клуб «Симбиоз».

В номинации «Лидер программы 2024 - дети» первое место заняла постоянная участница программ по экологии, ученица Гатчинской школы №9 Дарья Милькова.

В номинации «Самый активный участник выставки программы «Школьная, экологическая инициатива» отмечен детский сад №18 города Гатчины.

Начальник Научно-образовательного центра НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ Татьяна Быкова выразила благодарность всем участникам конференции и эко-шоу, коллективу Гатчинской школы №12, почетным гостям: депутату Законодательного собрания Ленинградской области Александру Русских, почетному гражданину г. Гатчина Константину Ермакову, помощнику директора НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ Игорю Баранову и представителям комитета образования Гатчинского округа.

Гостям и участникам конференции вручили сертификаты, дипломы, благодарности и юбилейный 25-й номер сборника «Молодые таланты-2024. Мир глазами участников программы «Школьная экологическая инициатива».

Напомним, программа «Школьная экологическая инициатива» была организована на базе и при поддержке сотрудников ПИЯФ заслуженным экологом России Стелой Марковной Мирошкиной. Программа объединила ученых, специалистов, преподавателей и школьников под девизом «Экология. Безопасность. Жизнь». В этом году программе «Школьная экологическая инициатива» исполняется 35 лет.

Татьяна Можаева