Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
04.03.2025 с 10:00 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Большая Ивановка,
д. Малая Ивановка,
д. Старицы,
тер. Промзона Большие Тайцы.
04.03.2025 с 10:00 до 16:30
Вырицкое ГП:
д. Мины, ул. Краснофлотская.
04.03.2025 с 08:00 до 18:00
Войсковицкое СП:
д. Тяглино.
04.03.2025 с 10:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Кирлово.
04.03.2025 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Кобрино,
д. Мельница,
д. Покровка,
п. Прибытково.
04.03.2025 с 09:30 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Вохоново, ш. Вохоновское.
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