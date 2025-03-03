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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

04.03.2025 с 10:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Большая Ивановка,

д. Малая Ивановка,

д. Старицы,

тер. Промзона Большие Тайцы.      

 

04.03.2025 с 10:00 до 16:30

Вырицкое ГП:

д. Мины, ул. Краснофлотская.

 

04.03.2025 с 08:00 до 18:00

Войсковицкое СП:

д. Тяглино. 

 

04.03.2025 с 10:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Кирлово. 

 

04.03.2025 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Кобрино,

д. Мельница,

д. Покровка,

п. Прибытково.   

 

04.03.2025 с 09:30 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Вохоново, ш. Вохоновское.        