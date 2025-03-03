Какие дворы будут благоустроены в Гатчине в 2024 году
Как сообщила сегодня в ходе прямого эфира глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, в 2025 году в Гатчине планируется благоустроить 10 дворовых территорий.
Рубрики: Городская среда
Планируется ремонт по следующим адресам:
- ул. Соборная д. 20, 20б, 21а, ул. Карла Маркса, д. 37, 39, 41;
- ул. Соборная д.13, д.15, д.17, д.17а;
- ул. Гагарина, д. 11, д. 13, д. 15, ул. Киргетова, д. 14;
- ул. Рощинская д. 18, д. 18А, д. 20, д. 24;
- ул. Академика Константинова, д. 4, ул. Крупской, д. 9, ул. Коли Подрядчикова, д. 14, 16;
- ул. Рощинская, д.5, д.7, д.7-2, д.9Г;
- Урицкого, д. 2, д. 4, д.6;
- ул. Урицкого д. 22 - К. Маркса д. 59а, 59б (пешеходная дорожка);
- ул. Урицкого, д. 26.
- ул. Красных Военлетов, д. 11;
Общая стоимость работ – порядка 365 млн рублей. Средства предусмотрены бюджетом Гатчинского муниципального округа.
Также в план благоустройства на 2025 год включена 41 дворовая территория в населенных пунктах Гатчинском района.
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