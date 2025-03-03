Какие дворы будут благоустроены в Гатчине в 2024 году

Презентация книги Александры Эмбер «Карп, который мечтал стать драконом» прошла не так давно в Гатчине в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна. Мы встретились с автором, чтобы поговорить об этой книге, о ее мифологических истоках, жанре аниме и, вообще, о жизни, в которой причудливо сплетаются фантазия, непредсказуемая реальность и плоды познания — часто сладкие и горькие одновременно. Поговорили о том, что быть счастливым, несмотря ни на что — тоже труд, непростой, но необходимый...