Морские кадеты состязались с юнармейцами - победила дружба

Необычное по своему формату мероприятие, посвященное Году защитника Отечества, было организовано по инициативе Гатчинской школы № 9 при поддержке Молодежного центра Гатчинского округа (бывший Гатчинский Дворец молодежи).

Слово «баттл» - синоним ко многим словам: поединок, сражение, битва, спарринг, ристалище, дуэль... Однако в сравнении с другими словами менее агрессивное и более доступное для понимания молодежи. Скорее, это была встреча друзей-единомышленников, ведь кадетов морских классов и курсантов-юнармейцев объединяют общие интересы и увлечения.

Участники военно-спортивного троеборья – ученики 10-х и 11-х классов Гатчинских школ №7, 9 и 11 - продемонстрировали свою готовность к службе в Вооруженных силах РФ, выучку и целеустремленность. В каждую команду вошли по шесть человек. Допризывники сдали экзамен по трем дисциплинам: разборка автомата АК, снаряжение магазина АК и надевание противогаза.

В организации состязания активное участие приняли общественные организации города - шефы морских кадетских классов.

Среди почетный гостей мероприятия были заместитель председателя Гатчинского Морского собрания, капитан 1 ранга Александр Аникин, Почетный гражданин Гатчины Юрий Назаров, председатель правления Гатчинского отделения «Российского союза ветеранов Афганистана и специальной военной операции» Александр Давыдов, ветеран Афганский войны, подполковник Александр Чеботников, участник СВО, выпускник Гатчинской школы №2.

Не важно, кто победил. Важно, что нет проигравших, потому что наши будущие защитники Отечества всегда должны быть готовы к любым испытаниям.

Хочется выразить слова благодарности школе № 11, откликнувшейся на инициативу «девятки» и предоставившей не только площадку для проведения мероприятия, но и потрясающие вокальные номера, чтобы патриотический баттл действительно стал музыкальным.

Спасибо Молодежному центру за совместную организацию и проведение праздника и концертные номера. Слова благодарности необходимо выразить ветеранам флота и ветеранам-афганцам. Они всегда рядом с подрастающим поколением.

Дмитрий Максимов, учитель Гатчинской школы № 9