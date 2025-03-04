Потому что без воды…

Нареканий много – и на качество питьевой воды, и на ее подачу. Как рассказал заместитель главы администрации по ЖКХ Александр Супренок, на территории округа – шесть ресурсоснабжающих организаций, которые обеспечивают город и поселения водой. Основные – это «Водоканал» г. Гатчины и АО «Коммунальные системы Гатчинского района». Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, в Гатчинском округе составляет 85%. Качественной питьевой водой обеспечен 91% населения. В остальные 9% входят такие населенные пункты, как Белогорка, Новый Свет, Сиверский, Сусанино, Пудомяги, Дружная Горка.

Доля проб питьевой воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 2024 году составляла 11% (в 2023 –16,33%). Доля проб, не соответствующих по микробиологическим показателям, – 4,86% (в 2023 – 7,41%). По паразитологическим показателям все отобранные Роспотребнадзором в 2024 году пробы питьевой воды соответствуют нормам.

В июле в отношении АО «Коммунальные системы Гатчинского района» территориальным отделом Роспотребнадзора была проведена плановая выездная проверка, в ходе которой выявили нарушения обязательных требований в части обеспечения качества питьевой воды. А именно зона санитарной охраны строгого режима не соблюдается на 31 источнике водоснабжения – артезианских скважинах: отсутствует ограждение, территория не спланирована для отвода дождевых стоков. В отношении АО «Коммунальные системы Гатчинского района» Роспотребнадзор составил четыре иска с требованием доведения качества питьевой воды до гигиенических нормативов в Елизаветино, Дружной Горке, Рождествено, Семрино. Гатчинский городской суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Гатчинская городская прокуратура вынесла в отношении «Коммунальных систем» два постановления по статье 6.5 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Предписания выполнены не в полной мере, в 2025 году будут проведены повторные контрольные мероприятия и приняты аналогичные акты.

- Сегодня мы находимся в активной фазе работы по аудиту «Коммунальных систем», составлен перечень соответствующих мероприятий, – сказал Александр Супренок.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Николай Васев подчеркнул, что состоянию водоснабжения уделяется особое внимание на федеральном уровне. Роспотребнадзор ежегодно разрабатывает план мониторинга, выполняется порядка 2000 исследований на всех источниках. По многолетним наблюдениям качество питьевой воды в Гатчинском округе улучшилось на 2-3% – есть над чем работать. Модернизации требуют и сети, и система водоподготовки. Николай Анатольевич подчеркнул необходимость строжайшего контроля и повышения профессионализма сотрудников. Проекты зон санитарной охраны разработаны на 245 скважин из 246 (кроме скважины в Лукашах).

Директор Гатчинского «Водоканала» Станислав Солоп в своем выступлении говорил о повышении доступности центрального водоснабжения, которое доходит не до всех микрорайонов города: на сегодняшний день «Водоканал» обслуживает 60 водоразборных колонок в Гатчине. По мнению Станислава Петровича, для города столичного уровня это несолидно. «Гатчина – город без колонок» – под таким лозунгом предлагается провести модернизацию городской водопроводной сети.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим согласилась, что центральное водоснабжение в частном секторе – дело хорошее, но необходимо соотнести благие намерения с реальными возможностями. А приведение в порядок системы водообеспечения всего Гатчинского округа – одна из приоритетных задач сегодняшнего дня:

- Вопрос водоснабжения был вынесен на аппаратное совещание, чтобы проанализировать проблематику, составить четкую программу действий и определить меру ответственности конкретных людей и конкретных организаций. Мы проведем специальное совещание с участием руководителей, от которых зависит дальнейшая эффективная реализация программы модернизации инженерной инфраструктуры на гатчинской земле, цель которой – обеспечение качественной водой 100% населения.