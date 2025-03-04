Сжигая мосты, он сжёг дверь
Оскорбленный мужчина из Гатчины, которого выгнала сожительница, отомстил ей, как мог. Он поджег ту самую дверь, за которую его выставили.
Гатчинский городской суд вынес обвинительный приговор поджигателю: за уничтожение чужого имущества житель Гатчины получил полтора года условно.
В июне прошлого года гражданин М. поссорился со своей сожительницей. Дама выставила его вон из квартиры, и в отместку он поджег ее дверь. Находясь на лестничной площадке в доме на ул. Новоселов, испытывая личное неприязненное отношение к гражданке З. и имея прямой преступный умысел, направленный на уничтожение чужого имущества, мужчина направил свой гнев на входную дверь в квартиру. Он намотал на дверную ручку футболку, поджог ее зажигалкой и скрылся с места преступления. В результате этих умышленных противоправных действий дверное полотно было уничтожено. Хозяйка квартиры понесла значительный материальный ущерб на сумму 53500 рублей.
При рассмотрении дела в Гатчинском городском суде подсудимый М. свою вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Пояснил, что в тот день поссорился с сожительницей и испытал сильную неприязнь после того, как она выставила его за дверь своей квартиры. В связи с чем и совершил преступление.
Суд квалифицировал действия гражданина М. по части 2 статьи 167 УК РФ как умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога. При назначении вида и размера наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного деяния, смягчающие и отягчающие обстоятельства и назначил гражданину М. наказание в виде лишения свободы на срок полтора года. На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком два года.