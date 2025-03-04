Сжигая мосты, он сжёг дверь

Гатчинский городской суд вынес обвинительный приговор поджигателю: за уничтожение чужого имущества житель Гатчины получил полтора года условно.

В июне прошлого года гражданин М. поссорился со своей сожительницей. Дама выставила его вон из квартиры, и в отместку он поджег ее дверь. Находясь на лестничной площадке в доме на ул. Новоселов, испытывая личное неприязненное отношение к гражданке З. и имея прямой преступный умысел, направленный на уничтожение чужого имущества, мужчина направил свой гнев на входную дверь в квартиру. Он намотал на дверную ручку футболку, поджог ее зажигалкой и скрылся с места преступления. В результате этих умышленных противоправных действий дверное полотно было уничтожено. Хозяйка квартиры понесла значительный материальный ущерб на сумму 53500 рублей.

При рассмотрении дела в Гатчинском городском суде подсудимый М. свою вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Пояснил, что в тот день поссорился с сожительницей и испытал сильную неприязнь после того, как она выставила его за дверь своей квартиры. В связи с чем и совершил преступление.

Суд квалифицировал действия гражданина М. по части 2 статьи 167 УК РФ как умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога. При назначении вида и размера наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного деяния, смягчающие и отягчающие обстоятельства и назначил гражданину М. наказание в виде лишения свободы на срок полтора года. На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком два года.