«Не запрещай себе творить!»

Научиться рисовать с нуля в серебряном возрасте – затея довольно авантюрная. А научить рисовать, наверное, еще более рискованная. Немногие педагоги берутся за это. Создатель, руководитель и педагог изостудии – улыбчивая милая Вера Михайловна Соловьева отвечает на страхи новичков: «Репиным не станете (хотя возможно все), а рисовать научитесь».

Изостудию Вера Михайловна создала с нуля, как художник создает шедевры с чистого листа, в 2011 году. Пережив три переезда, «нажив» наглядные пособия, мольберты, учебный материал и библиотеку по изобразительному искусству, студия заняла большой светлый кабинет и часть школьного коридора, где два раза в неделю трудятся 25–30 курсистов.

Вера Михайловна учит законам и технике рисования и живописи, открывает секреты композиции и перспективы, контраста и света. Но главную задачу видит в том, чтобы научить видеть мир глазами художника – во всем разнообразии красок, форм, фактур.

«По совету Веры Михайловны я стала разглядывать деревья, и они, оказывается, совершенно разные», – Земфира.

«Вера Михайловна открыла для меня абстрактную живопись, объяснив как лишь цветом и линиями можно выразить и мысль, и эмоции», – Ольга.

Глядя на мои рисунки, подруга спрашивает: «Пишешь, когда приходит вдохновение?» Отвечаю: «Да! И оно называется «Волшебный пинок педагога». Иногда критический, иногда окрыляющий, но всегда (!) – доброжелательный и корректный».

«Никогда не бросайте работу, даже если Вам кажется, что она безнадежно испорчена», – говорит Вера Михайловна. А ведь как часто мы бросаем незадавшиеся дела и сдаемся, не добившись цели! Непросто учить людей со сложившимися стереотипами, сформированным мировоззрением и устоявшимися привычками. И, несмотря на разницу интересов, взглядов и склонностей учеников, Вера Михайловна их объединяет и сплачивает, создавая творческий и дружелюбный коллектив.

«Вера Михайловна умеет найти индивидуальный подход к каждому», – Наталия.

«Вера Михайловна очень чуткий человек, всегда вовремя найдет нужные слова поддержки», – Надежда.

Изостудия принимает активное участие в жизни Школы третьего возраста и в ее оформлении, в проведении мероприятий. Для Масленицы сделали чучело Зимы, для КВН и театральной студии – реквизит, а на Новогоднем празднике провели дефиле модных шляп, сделанных своими руками.

Подарки школе – картины – украшают ее фойе и кабинеты, а в арт-кафе постоянно проходят выставки изостудии. Для подготовки выставки Вера Михайловна предлагает тему, обсуждает ее с учениками, помогает каждому подобрать подходящий материал и создать свой «шедевр». Выставки проходят тематические (животные, лодки, водный мир, зима); персональные (картины одного автора); один сюжет – разный взгляд (картины разных авторов на один сюжет); авторские (картины авторские от замысла до исполнения); посвященные СВО. Работы участников студии принимали участие в областных выставках.

В рамках волонтерских проектов Школы третьего возраста изостудия передает картины для подарков ветеранам и в стационар «Родные люди», участвует в акциях поддержки бойцов СВО.

Выйдя на пенсию, выпав из социума и не обретя новой цели, человек ограничивает свой мир до «дом–собес–поликлиника». Когда курсисты приходят за холстами и красками, продавцы говорят: «Сразу видно, Школа третьего возраста пришла: глаза горят». И в LXX жизнь только начинается – в ней так много нового, неизведанного, непопробованного.

Не запрещай себе творить,

Пусть иногда выходит криво -

Твои нелепые мотивы

Никто не в силах повторить

Марина Цветаева

Мы говорим СПАСИБО нашему любимому учителю, мудрому руководителю – Вере Михайловне Соловьевой. Она дарит нам радость творчества и благодаря ей мир и для третьего возраста остается удивительным и прекрасным.

Ольга Ширяева