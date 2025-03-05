В Ленобласти определили ТОП-10 женщин-предпринимателей

В рамках конференции для женщин-предпринимателей был организован конкурс из трёх этапов. В первом раунде участницы работали в командах, решая бизнес-задачи, предложенные соперницами. Во втором конкурсанткам предстояло рассказать о себе и представить видео-презентацию. В этом туре жюри оценивало выступления каждой конкурсантки индивидуально.

В третий этап вышли только 20 финалисток, которым нужно было сразиться в дебатах. Каждая из женщин аргументированно отстаивала свою позицию о том, почему ведение бизнеса в Ленинградской области является более эффективным, чем в Санкт-Петербурге.

— Слушать наших женщин-предпринимательниц — это огромное удовольствие. Анализируя тенденции в женском бизнесе, мы можем отметить, что еще 10 лет назад малый женский бизнес составлял незначительную долю, однако темпы его роста активно опережали аналогичные показатели мужчин. За последние три года мы наблюдаем стабилизацию на уровне 40% доли женского бизнеса в РФ. Ленинградская область демонстрирует те же тренды. Бизнес — это сложный процесс, требующий значительных усилий и настойчивости. Поэтому хочется поблагодарить женщин - предпринимательниц за их активность в этом конкурсе, который стал ярким соревнованием ума и смекалки, — отметила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

По результатам конкурса экспертный совет определил ТОП-10 и ТОП-20 женщин-предпринимателей Ленинградской области. Из них 10 победительниц примут участие в бизнес-завтраке с губернатором региона Александром Дрозденко.

Кроме того, была объявлена специальная номинация «Народный выбор» за видеовизитку, представленную на отборочном туре. Победительницей стала Татьяна Яковлева – врач, основатель многопрофильной клиники и мама трех детей. За предпринимателя свои голоса отдали более 700 человек.