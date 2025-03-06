Гатчинская афиша
В ближайшие дни гатчинцев ждут интересные культурные события.
Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21
6 марта 19.00 – концерт «Для милых дам». Исполнители: Михаил Шелег, экс-солист ВИА «Синяя птица» Валерий Ющенко, группа «Ярмарка» и солистка Алёна Мальцева, а также Борис Демин, Сергей Фикс и др. Билеты продаются онлайн от 1300 руб. (6+)
8 марта 12.00 – «Не любо, не слушай», детский спектакль театра-студии «За углом» (0+)
8 марта 18.00 – «Женская логика», спектакль театра-студии «За углом» (16+)
9 марта 15.00 - студия сольного пения (рук. Яна Владимирская) приглашает на концерт «Посвящение женщине». Стоимость билета 500 руб. (6+)
9 марта 17.00 - «Медведь. Предложение», спектакль театра-студии «За углом» (16+)
Киноконцертный зал «Победа», пр. 25 Октября, 5, т. 215-16
Благотворительный сеанс для людей старшего поколения:
10 марта 9.30 - фильм «Я свободен, я ничей», Россия, драма/комедия (16+)
11 марта 16.00 - танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем». Цена билета 200 руб. (18+)
«Царевна-Лягушка», Россия, приключения/семейный/комедия (6+)
«Королевские приключения», Чехия, анимация/семейный (6+)
«Роднина», Россия, драма/биография/спорт (12+)
«Северный полюс», Россия, приключения/драма (12+)
«Пророк. История Александра Пушкина», Россия, драма/музыкальный (12+)
«Красный шелк», Россия, детектив/экшн (16+)
Центр творчества юных, Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29
Выставка «И они приближали Победу» изостудии «Рябинка» (0+)
Выставка студий декоративно-прикладного творчества «Не все коту масленица» (0+)
7 марта 18.00 - концерт, посвященный Международному женскому дню «Моя весна». Вход свободный (0+)
9 марта 12.00 – «Сказка о золотом петушке», детский спектакль Гатчинского ТЮЗа (0+)
15 марта 18.00 – литературно-музыкальная композиция «Девять писем» салона «К.Л.Ю.В». Стоимость билета 300 руб. (12+)
16 марта 12.00 – «Сказка о том, как чуть не съели принцессу Булочку», детский спектакль Гатчинского ТЮЗа (0+)
Музей города Гатчины, пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66
9 марта 12.00 - музейное занятие + мастер-класс «Музыка и цвет».
Стоимость 150 руб. Обязательна предварительная запись по т.: 8-81371-214-66 (6+)
10 марта 17.00 - концерт фортепианной и камерной музыки. Исполнители: студенты Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского Корсакова. Стоимость - по входному билету в музей (6+)
13 марта 18.00 - «Императрица Мария Александровна». Рассказывает А.В. Тумурук. Стоимость — по входному билету в музей (12+).
«Однокурсники»: выставка работ выпускников факультета графики института им. И.Е. Репина (книжная мастерская, рук. Г.Д. Епифанов) (0+)
Выставка этюдов Ивана Радюкевича (6+)
Выставка работ ДХШ г. Гатчины к 81-летию снятия блокады Ленинграда (6+)
Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна, ул. Володарского, 17, т. 3-76-13
Выставка музея-усадьбы П.Е. Щербова «Гравюры высочайшего повеления» (0+)
Выставка живописи Сергея Бекиша (0+)
«Верность творческому пути»: выставка художников Алексея Фетисова и Юлии Прохоровой (0+)
14 марта 17.00 – встреча в «Клубе поддержки чтения» (12+)
С 14 марта по 23 марта - «Разноцветный мир Юры»: выставка рисунков к Всемирному дню людей с синдромом Дауна (0+)
16 марта 16.00 - «Средневековая китайская поэзия эпохи Сун»: беседа с поэтом-переводчиком В. Челноковым (12+)
Детская библиотека, ул. Хохлова, 16, т. 320-23
«В открытый космос первый шаг»: выставка рисунков учащихся Гатчинской школы №9 (0+)
«Гуляют кошки по страницам»: выставка-игра к Всемирному дню кошек (6+)
«Творчество писателя – праздник для читателя»: выставка детского рисунка (0+)
«Счастлив быть снова дома». К 180-летию Александра III - исторический хронограф: краеведческая выставка (6+)
Библиотека-филиал №1, ул. 120-й Гатчинской дивизии, 10. Тел. 276-88
Выставка кукол из частной коллекции Софьи Розановой (0+)
Библиотека-филиал №2 «Чудо», ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13
7 марта 15.00 - «Дыхание весны»: концерт ансамбля «Журавли» (0+)
«Самый женский день в году»: выставка семейных творческих работ (6+)
Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Зверевой, 15а, т. 71-610
«Красота вокруг нас…»: выставка графики Натальи Косьянковской, профессионального художника, члена Союза дизайнеров России и Санкт-Петербурга, руководителя студии лоскутного шитья «Гатчина» (0+)
«В стране разноцветных нитей...»: выставка декоративно-прикладного искусства читателей Минской сельской библиотеки Н.А. Артамоновой, Н.А. Михайловой, Т.В. Хоменко (6+)
«Поэт и муза»: выставка оцифрованных картин из фондов и экспозиций Всероссийского музея А.С. Пушкина (6+)
6 марта - «Букет из самых нежных чувств…». Книжно–иллюстративная выставка-поздравление к Международному женскому дню (12+)
6 марта - «Не знаю, где я нежности училась, быть может, на дорогах фронтовых…»: женщины – участницы Великой Отечественной войны. Книжно-иллюстративная выставка (16+)
10 марта - «Вот опять я в нашей милой Гатчине»: российский император Александр III. Книжно-иллюстративная выставка к 180-летию со дня рождения (16+)
10 марта - «Возвращение императора». Видеофильм В. Гусева, президента Государственного Русского музея, о трех событиях, неразрывно связанных с личностью императора Александра III, Русским музеем и историей России. Медиатека Русского музея (12+)
11 марта - «Наследие империи, семейные традиции в царской семье: российский император Александр III». Беседы у книжно-иллюстративной выставки (12+)
Культурный центр «Дом Исаака Шварца»
(Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78)
15 марта 15.30 – мировые хиты в обработке для скрипки и гитары. Исполнители – кавер-дуэт Игорь Петрачков (скрипка) и Михаил Субботин (гитара). Цена билета 200 руб. (6+)