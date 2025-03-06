Гатчинская афиша

Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21

6 марта 19.00 – концерт «Для милых дам». Исполнители: Михаил Шелег, экс-солист ВИА «Синяя птица» Валерий Ющенко, группа «Ярмарка» и солистка Алёна Мальцева, а также Борис Демин, Сергей Фикс и др. Билеты продаются онлайн от 1300 руб. (6+)

8 марта 12.00 – «Не любо, не слушай», детский спектакль театра-студии «За углом» (0+)

8 марта 18.00 – «Женская логика», спектакль театра-студии «За углом» (16+)

9 марта 15.00 - студия сольного пения (рук. Яна Владимирская) приглашает на концерт «Посвящение женщине». Стоимость билета 500 руб. (6+)

9 марта 17.00 - «Медведь. Предложение», спектакль театра-студии «За углом» (16+)

Киноконцертный зал «Победа», пр. 25 Октября, 5, т. 215-16

Благотворительный сеанс для людей старшего поколения:

10 марта 9.30 - фильм «Я свободен, я ничей», Россия, драма/комедия (16+)

11 марта 16.00 - танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем». Цена билета 200 руб. (18+)

«Царевна-Лягушка», Россия, приключения/семейный/комедия (6+)

«Королевские приключения», Чехия, анимация/семейный (6+)

«Роднина», Россия, драма/биография/спорт (12+)

«Северный полюс», Россия, приключения/драма (12+)

«Пророк. История Александра Пушкина», Россия, драма/музыкальный (12+)

«Красный шелк», Россия, детектив/экшн (16+)

Центр творчества юных, Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29

Выставка «И они приближали Победу» изостудии «Рябинка» (0+)

Выставка студий декоративно-прикладного творчества «Не все коту масленица» (0+)

7 марта 18.00 - концерт, посвященный Международному женскому дню «Моя весна». Вход свободный (0+)

9 марта 12.00 – «Сказка о золотом петушке», детский спектакль Гатчинского ТЮЗа (0+)

15 марта 18.00 – литературно-музыкальная композиция «Девять писем» салона «К.Л.Ю.В». Стоимость билета 300 руб. (12+)

16 марта 12.00 – «Сказка о том, как чуть не съели принцессу Булочку», детский спектакль Гатчинского ТЮЗа (0+)

Музей города Гатчины, пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66

9 марта 12.00 - музейное занятие + мастер-класс «Музыка и цвет».

Стоимость 150 руб. Обязательна предварительная запись по т.: 8-81371-214-66 (6+)

10 марта 17.00 - концерт фортепианной и камерной музыки. Исполнители: студенты Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского Корсакова. Стоимость - по входному билету в музей (6+)

13 марта 18.00 - «Императрица Мария Александровна». Рассказывает А.В. Тумурук. Стоимость — по входному билету в музей (12+).

«Однокурсники»: выставка работ выпускников факультета графики института им. И.Е. Репина (книжная мастерская, рук. Г.Д. Епифанов) (0+)

Выставка этюдов Ивана Радюкевича (6+)

Выставка работ ДХШ г. Гатчины к 81-летию снятия блокады Ленинграда (6+)

Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна, ул. Володарского, 17, т. 3-76-13

Выставка музея-усадьбы П.Е. Щербова «Гравюры высочайшего повеления» (0+)

Выставка живописи Сергея Бекиша (0+)

«Верность творческому пути»: выставка художников Алексея Фетисова и Юлии Прохоровой (0+)

14 марта 17.00 – встреча в «Клубе поддержки чтения» (12+)

С 14 марта по 23 марта - «Разноцветный мир Юры»: выставка рисунков к Всемирному дню людей с синдромом Дауна (0+)

16 марта 16.00 - «Средневековая китайская поэзия эпохи Сун»: беседа с поэтом-переводчиком В. Челноковым (12+)

Детская библиотека, ул. Хохлова, 16, т. 320-23

«В открытый космос первый шаг»: выставка рисунков учащихся Гатчинской школы №9 (0+)

«Гуляют кошки по страницам»: выставка-игра к Всемирному дню кошек (6+)

«Творчество писателя – праздник для читателя»: выставка детского рисунка (0+)

«Счастлив быть снова дома». К 180-летию Александра III - исторический хронограф: краеведческая выставка (6+)

Библиотека-филиал №1, ул. 120-й Гатчинской дивизии, 10. Тел. 276-88

Выставка кукол из частной коллекции Софьи Розановой (0+)

Библиотека-филиал №2 «Чудо», ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13

7 марта 15.00 - «Дыхание весны»: концерт ансамбля «Журавли» (0+)

«Самый женский день в году»: выставка семейных творческих работ (6+)

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Зверевой, 15а, т. 71-610

«Красота вокруг нас…»: выставка графики Натальи Косьянковской, профессионального художника, члена Союза дизайнеров России и Санкт-Петербурга, руководителя студии лоскутного шитья «Гатчина» (0+)

«В стране разноцветных нитей...»: выставка декоративно-прикладного искусства читателей Минской сельской библиотеки Н.А. Артамоновой, Н.А. Михайловой, Т.В. Хоменко (6+)

«Поэт и муза»: выставка оцифрованных картин из фондов и экспозиций Всероссийского музея А.С. Пушкина (6+)

6 марта - «Букет из самых нежных чувств…». Книжно–иллюстративная выставка-поздравление к Международному женскому дню (12+)

6 марта - «Не знаю, где я нежности училась, быть может, на дорогах фронтовых…»: женщины – участницы Великой Отечественной войны. Книжно-иллюстративная выставка (16+)

10 марта - «Вот опять я в нашей милой Гатчине»: российский император Александр III. Книжно-иллюстративная выставка к 180-летию со дня рождения (16+)

10 марта - «Возвращение императора». Видеофильм В. Гусева, президента Государственного Русского музея, о трех событиях, неразрывно связанных с личностью императора Александра III, Русским музеем и историей России. Медиатека Русского музея (12+)

11 марта - «Наследие империи, семейные традиции в царской семье: российский император Александр III». Беседы у книжно-иллюстративной выставки (12+)

Культурный центр «Дом Исаака Шварца»

(Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78)

15 марта 15.30 – мировые хиты в обработке для скрипки и гитары. Исполнители – кавер-дуэт Игорь Петрачков (скрипка) и Михаил Субботин (гитара). Цена билета 200 руб. (6+)