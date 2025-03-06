Весна в Дворцовых оранжереях Гатчины

Дворцовая оранжерея – место необычное: здесь из года в год, из сезона в сезон история встречается с современностью, рождая новую жизнь. Старинные стены, отапливаемые грядки и другие хитроумные приспособления – все это родом из царской России. И все это работает и приносит радость людям.

- Я так рада, что Дворцовые оранжереи продолжают выполнять свою функцию! Мы уже два года выращиваем здесь растения для парка, – рассказывает заведующая садово-парковым отделом ГМЗ «Гатчина» Ольга Валентиновна Куницына.

– Раньше комплекс оранжерей был гораздо больше. При графе Орлове шла еще одна линия оранжерей вдоль проспекта. Четыре оранжереи отапливались печами. Одна оранжерея с большим остеклением, видимо, использовалась для плодовых деревьев. Плюс имелся целый ряд небольших неотапливаемых оранжерей. Был очень красивый дом садовника с эффектным фасадом, лавка, караулка…

Дворцовая экзотика

Оранжереи появились в Гатчине в середине XVIII века при первом владельце усадьбы – графе Григории Орлове. К концу XIX века комплекс Дворцовых оранжерей состоял из 10 зданий почти на 10 гектарах, где выращивались цветы для украшения жилых комнат Гатчинского дворца, декоративные растения для оформления парковых цветников, саженцы деревьев, овощи и фрукты, в том числе достаточно экзотические для окрестностей Петербурга. Три каменных корпуса были отведены под виноград, четыре – для персиков, три – абрикосовые, два – сливовые, и еще пять предназначались для выращивания и содержания других растений, вплоть до цитрусовых и ананасов.

В начале ХХ века продукция Дворцовых оранжерей полностью обеспечивала потребности императорского двора и была доступна для жителей Гатчины, которые также могли приобрести цветы, овощи, фрукты, рассаду для огородов и саженцы деревьев.

Оранжереи всегда использовались по своему назначению. В советские годы здесь работала служба озеленения города. Потом территория была в аренде. Сейчас традиции продолжаются. Возрождение комплекса Дворцовых оранжерей в той части, что сейчас относится к музею-заповеднику «Гатчина», началось в 2015 году.

В 2022 году на территории вновь открылась Оранжерейная лавка, где любой желающий может приобрести растения из Дворцовых оранжерей.

Пальмы – в санатории

С прошлого года Дворцовые оранжереи – отдельное подразделение музея-заповедника «Гатчина». В его ближайших планах – замена кровли, проект по воссозданию «парников». Идет выравнивание и планировка территории между оранжереями. До реконструкции фасадов 1887 года постройки очередь еще не дошла. Дело это очень затратное.

Сейчас в двух оранжереях выращиваются овощи для восстановленного декоративного огорода, который в летний сезон открыт для экскурсий. Здесь же зимуют кадочные растения, пальмы и лавры, которые летом украшают дворцовые сады. Выстроились в ряд штамповые розы. Радуют глаз плоды вечнозеленого деревца кумкват, напоминающие овальные мандаринчики. Рядом распушил листья артишок – старинное садовое растение. Тут же ждут приглашения на торжественные мероприятия или на замену комнатные растения для залов дворца. Пальмы в кадках отправляют в оранжерею на оздоровление в случае потери эффектного вида.

Кроме того в оранжереях выращивают растения для цветников Гатчинского и Приоратского парков. Бетонные грядки с подогревом сохранились в оранжереях с XIX века. Тогда в оранжереях топили печи, и теплая вода по трубам разгонялась по помещениям. Трубы проходили в стене, под грядками. Механическая система проветривания позволяла регулировать температуру с помощью открытия огромных форточек.

Теперь нет большого штата, нет печей и печников, работает всего три человека, но в оранжерее тепло – даже арбузы вызревают.

Тюльпаны из дворца

В первых числах марта в оранжерее уже колосится зеленым ковром рассада виолы и ампельной сурфинии. Самые смелые, почувствовав приход весны, уже начинают цвести.

- Порядка 60 тысяч цветов мы высаживаем в парке. И треть этого количества, 20 тысяч, выращиваем сами. В мае цветники в парке украсит виола. В кашпо на плацу и на мостиках разместится ампельная сурфиния, – рассказывает Ольга Куницына. – Хочу отметить, что мы не просто выращиваем свою рассаду, а именно те сорта и виды, которые нам нужны в наши исторические цветники.

Из-за состояния оранжерей внутрь гостей не приглашают – экскурсии проходят на открытой территории. Встречи начинаются в июне. В оранжереях шикарная коллекция исторических сортов пионов. Одна из самых больших в России коллекция роз. В этом году будет представлена коллекция исторических сортов сирени. Детям очень интересно будет узнать, как растут овощи.

- Наш декоративный огород – сад непрерывного цветения. Начиная с ранней весны – с цветения яблонь и вишен – и до морозов цветут розы. Все время что-то цветет. Следите за информацией и приходите к нам на экскурсии и фотосессии, – приглашает Ольга Валентиновна. - К первому празднику весны, 8 Марта, уже набрали силу красавцы-тюльпаны, гиацинты и нарциссы. Всего – 2,5 тысячи луковичных растений. Мужчины Гатчины, милости просим в Оранжерейную лавку за самыми свежими цветами из Дворцовой оранжереи.

Татьяна Можаева