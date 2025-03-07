Весна. Спорт. Гатчина

7 марта состоится межрегиональный турнир «Лига патриотов» Федерации дзюдо России - соревнования по дзюдо для юношей и девушек до 15 лет.

Гости турнира примут участие в возложении цветов к мемориалу «В память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны», а все спортсмены и зрители увидят фотовыставку «Отец Героя», посвященную семьям военнослужащих – участников СВО.

8 марта состоится большой спортивный праздник - VI межрегиональный турнир «В спорте только девочки!» - соревнования по дзюдо для девочек до 18 и до 13 лет.

Каждый раз собирая все большее количество юных участниц, он уже стал известным спортивным брендом Ленинградской области. Одна из милых традиций турнира: все, кто не успеет утром подарить цветы маме, тренеру или подруге, смогут сделать это на месте: тюльпан «стоит» 10 отжиманий.

Оба турнира входят в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2025 год.

В этом году в соревнованиях примут участие команды из Архангельска, Барнаула, Великого Новгорода, Карелии, Мурманска, Москвы, Московская области, Нижнего Новгорода, Пскова, Тверской области, Санкт-Петербурга, и, конечно, из Ленинградской области.

Поддержать спортсменов придут представители Комитета семей воинов Отечества Ленинградской области и фонда "Защитники Отечества".

С творческим поздравлением выступят юные артисты продюсерского центра «Talent Universe».

Организуют оба мероприятия Спортивный клуб «Гатчинский» и Федерации дзюдо Ленинградской̆ области при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района и фонда "Мирные люди".

Постоянные партнеры: АО «Гатчинское», АНО СК «Гатчинский̆», ООО «РОСТХЛЕБПРОДТОРГ” «Кузьмоловский хлеб», ООО «ЮНИКОСМЕТИК», ПО «Гатчинский̆ промкомбинат» и АО «УЗОР».

Фото из архива ГП