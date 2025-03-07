Вместе к безопасности!

Во время обходов инспекторы посетили индивидуальные и многоквартирные дома. Во время бесед с гражданами основное внимание уделялось разъяснению правил безопасного обращения с огнем, а также рекомендациям по действиям в случае возникновения пожара. Инспекторы делились полезными советами о том, как правильно устанавливать и использовать электроприборы, а также как предотвратить возгорания при использовании бытового газа.

Кроме того, инспекторы напомнили о важности наличия огнетушителей и других средств пожаротушения в частных домах, а также о необходимости регулярной проверки состояния этих устройств. В ходе общения с гражданами были розданы информационные буклеты, содержащие контактные данные для вызова экстренных служб и советы о том, как минимизировать риски возгорания.

Особое внимание уделялось семьям с маленькими детьми и пожилыми людьми, которым предоставлялись дополнительные рекомендации по организации безопасной среды в быту.

Инспекторы также ответили на вопросы жителей и развенчали некоторые мифы о пожарной безопасности.

Обследуя территории, инспекторы обращали внимание на состояние подъездов, чердаков и подвальных помещений, а также на соблюдение правил обращения с отходами и другими материалами, потенциально способствующими возникновению пожаров.

Проведение таких подворовых обходов и бесед с гражданами способствует не только повышению информированности населения, но и созданию более безопасной среды для жизни.