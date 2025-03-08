Самые талантливые и красивые девочки живут в Гатчине

Гатчина вновь блистала на карте культурных событий. После триумфа на конкурсе «Мини Мисс Гатчина» Ксения Безруких «Мини Мисс Гатчина 2024», Елизавета Мойсеенко «Мини Мисс Гатчина 2023» и Алиса Грачева «Мини Мисс Junior Гатчина 2024» с честью представили Гатчину на Всероссийском фестивале элегантности и таланта «Мини Мисс Россия» в Санкт-Петербурге и забрали главные короны и титулы.

Главной победительницей Grand Prix и обладательницей титула «Маленькая Мисс Россия 2024» стала Ксения Безруких. Grand Prix в категории «Талант» – Елизавета Мойсеенко. Grand Prix Junior в категории «Моделинг» – Алиса Грачева.

Решение участвовать в конкурсе «Мини Мисс Россия 2024» было принято после финала «Мини Мисс Гатчина», который четвертый год подряд организует модельная школа «My Way». Члены жюри: деятели культуры, профессионалы шоу-бизнеса, королевы конкурсов красоты – отметили высокий уровень подготовки участниц. Выбор был очень сложным, ведь выбрать лучших из лучших непросто, а когда это касается детей – вдвойне тяжелее.

Организаторы конкурса, родители, дети, наставники и группа поддержки каждый год вкладывают душу в каждый номер, чтобы зрители попадали в мир творчества и таланта.

Процесс подготовки к конкурсу не менее яркий и захватывающий. Около 30 развлекательных и обучающих мастер-классов, а также постановка флешмоба, обучение дефиле, фотопозированию, актерскому мастерству и сценической речи. И все это за 1,5 месяца подготовки! График насыщенный, но потом этот период вспоминается с легкой грустью. Ведь за это время девочки становятся настоящими подружками.

Финал – это всегда приятное волнение, кульминационный момент, результат колоссальной работы. Все финалистки без исключения получают свою собственную награду и личный титул, ведь каждая талантлива по-своему. Главных корон тоже несколько – в зависимости от возраста. Мини Мисс – девочки от 7 до 10 лет, Мисс Junior – девочки от 11 до 14 лет. В каждой номинации также есть второе и третье места. И, конечно, Приз зрительских симпатий!

Абсолютно все девочки получают замечательные подарки от организаторов и партнеров конкурса, главными из которых становятся бесплатный годовой абонемент в модельную школу «My Way» и бесплатное участие в различных модных событиях. Например, в этом году это Неделя моды «GEO FASHION WEEK» 2025 Весна.

Перед финалистками открываются двери в мир моделинга и сценического искусства, им поступают предложения об участии в различных проектах. Мы уверены, что девочек ждет блестящее будущее.

Ксения Безруких – победительница «Мини Мисс Гатчина 2024», «Маленькая Мисс Россия 2024» – уверенно идет вперед. И мы держим кулачки и искренне болеем за нее, ведь Ксения уже попала в число участниц конкурса «Мировая Модель», который скоро состоится в Москве. Конкурс предлагает не только престижный титул, но и шанс показать себя миру, завести новые знакомства и получить ценные призы. Ксения будет покорять вершины вместе с другими моделями со всего мира.

Возрастающий интерес к мероприятиям подобного масштаба подтверждает, что Гатчина имеет потенциал для развития в сфере моды и искусства для молодого поколения.

В планах модельной школы «My Way» – продолжать работу с талантливыми детьми, раскрывать их потенциал и помогать достигать новых вершин.

Нам удалось поговорить с каждой из юных красавиц Гатчины и, конечно, с их родителями, ведь благодаря их помощи и совместной работе девочки завоевали заслуженные титулы.

Алиса Грачева, 11 лет, ученица школы №12, «Мини Мисс Junior Гатчина 2024», Grand Prix Junior «Маленькая Мисс Россия 2024» в категории «Моделинг».

Алиса уже три года занимается в модельной школе «My Way». После финала «Мини Мисс Гатчина» решено было участвовать в конкурсе «Мини Мисс Россия 2024». Выбор пал на номинацию «Моделинг».

Выйти на сцену для Алисы – не стресс, а удовольствие. Главным костюмом в выходе был традиционный чувашский костюм в память о прабабушке Алисы. Алиса принимала непосредственное участие в создании современного кокошника. А бабушка придумала потрясающий образ, расшив корсет и платье камнями и перьями.

Когда эмоции за кулисами зашкаливали, Алиса старалась успокоить малышек и вселить им уверенность. Девизом Алисы стали слова: «На этой сцене все королевы, и самое важное – это красивая душа и доброе горячее сердце!»

Елизавета Мойсеенко, 8 лет, ученица школы №5, «Мини Мисс Гатчина 2023», Grand Prix «Маленькая Мисс Россия 2024» в категории «Талант».

Все свое свободное время Елизавета посвящает занятиям художественной гимнастикой, которой занимается с трех лет в студии Евгении Елисеевой. Участие в конкурсе «Мини Мисс России 2024» – это не только счастье, но и большая честь представлять свой город.

Елизавета, несмотря на свой юный возраст, понимает, что необходимо стремиться вперед и не оглядываться назад, ведь титул достается только тем, кто готов покорять вершины.

Ксения Безруких, 7 лет, ученица Гатчинской гимназии «Апекс», «Мини Мисс Гатчина 2024», «Главная победительница», «Маленькая Мисс Россия 2025», участница конкурса «Мировая Модель 2025».

В конкурсе «Маленькая Мисс Россия 2024» Ксения Безруких приняла участие после победы на «Мини Мисс Гатчина 2024». Это ее первый опыт в таких конкурсах. И тем сильнее ей хотелось победить. Было страшно? Ужасно! Надежду и уверенность вселяла мама.

Чтобы победить, нужно выделяться в каждом выходе. Подготовка шла три недели, репетиции, знакомство с жюри. И, наконец, финал: прекрасные финалистки со всей России, яркие творческие номера, флешмоб, выход в русском народном костюме, дефиле, выход с лентами триколор и награждение.

- Когда жюри удалилось на голосование, усталость была такая сильная, что все переживания куда-то испарились. Самым волнительным был момент награждения, когда финалистки конкурса «Маленькая Мисс Россия 2024» вышли на сцену, ожидая своего титула. Это мгновение было настолько волнительным, что я уже ничего не понимала и начала плакать. И пока Ксении не одели ее корону, ту самую, главную, триколор, я не могла поверить, что она победила! А Ксения светилась от счастья, стоя перед жюри и зрителями, и широко улыбалась, ведь именно она победила сегодня! Наша девочка – главная победительница, «Маленькая Мисс Россия 2024»! Гордимся! Спасибо «Мини Мисс Гатчина», Ирине и Виктории, что подарили нам новые возможности и были рядом, – поблагодарила мама Ксении. - А что дальше? Только вперед – к новым вершинам! Сейчас мы готовимся к финалу конкурса «Мировая Модель».

Такие разные истории, такие разные, но очень целеустремленные девочки, которые не просто мечтают, но строят планы и воплощают их в жизнь!

Победа – это только начало. Впереди множество возможностей для развития и самовыражения. Любой конкурс – это настоящее испытание. Девочки в очередной раз доказали, насколько многообещающее поколение растет в нашем городе.

Виктория Шелестова