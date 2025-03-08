Самые талантливые и красивые девочки живут в Гатчине
Ни для кого не секрет, что гатчинские девочки не только красивые, но и очень талантливые. И теперь об этом знает вся Россия!
Гатчина вновь блистала на карте культурных событий. После триумфа на конкурсе «Мини Мисс Гатчина» Ксения Безруких «Мини Мисс Гатчина 2024», Елизавета Мойсеенко «Мини Мисс Гатчина 2023» и Алиса Грачева «Мини Мисс Junior Гатчина 2024» с честью представили Гатчину на Всероссийском фестивале элегантности и таланта «Мини Мисс Россия» в Санкт-Петербурге и забрали главные короны и титулы.
Главной победительницей Grand Prix и обладательницей титула «Маленькая Мисс Россия 2024» стала Ксения Безруких. Grand Prix в категории «Талант» – Елизавета Мойсеенко. Grand Prix Junior в категории «Моделинг» – Алиса Грачева.
Решение участвовать в конкурсе «Мини Мисс Россия 2024» было принято после финала «Мини Мисс Гатчина», который четвертый год подряд организует модельная школа «My Way». Члены жюри: деятели культуры, профессионалы шоу-бизнеса, королевы конкурсов красоты – отметили высокий уровень подготовки участниц. Выбор был очень сложным, ведь выбрать лучших из лучших непросто, а когда это касается детей – вдвойне тяжелее.
Организаторы конкурса, родители, дети, наставники и группа поддержки каждый год вкладывают душу в каждый номер, чтобы зрители попадали в мир творчества и таланта.
Процесс подготовки к конкурсу не менее яркий и захватывающий. Около 30 развлекательных и обучающих мастер-классов, а также постановка флешмоба, обучение дефиле, фотопозированию, актерскому мастерству и сценической речи. И все это за 1,5 месяца подготовки! График насыщенный, но потом этот период вспоминается с легкой грустью. Ведь за это время девочки становятся настоящими подружками.
Финал – это всегда приятное волнение, кульминационный момент, результат колоссальной работы. Все финалистки без исключения получают свою собственную награду и личный титул, ведь каждая талантлива по-своему. Главных корон тоже несколько – в зависимости от возраста. Мини Мисс – девочки от 7 до 10 лет, Мисс Junior – девочки от 11 до 14 лет. В каждой номинации также есть второе и третье места. И, конечно, Приз зрительских симпатий!
Абсолютно все девочки получают замечательные подарки от организаторов и партнеров конкурса, главными из которых становятся бесплатный годовой абонемент в модельную школу «My Way» и бесплатное участие в различных модных событиях. Например, в этом году это Неделя моды «GEO FASHION WEEK» 2025 Весна.
Перед финалистками открываются двери в мир моделинга и сценического искусства, им поступают предложения об участии в различных проектах. Мы уверены, что девочек ждет блестящее будущее.
Ксения Безруких – победительница «Мини Мисс Гатчина 2024», «Маленькая Мисс Россия 2024» – уверенно идет вперед. И мы держим кулачки и искренне болеем за нее, ведь Ксения уже попала в число участниц конкурса «Мировая Модель», который скоро состоится в Москве. Конкурс предлагает не только престижный титул, но и шанс показать себя миру, завести новые знакомства и получить ценные призы. Ксения будет покорять вершины вместе с другими моделями со всего мира.
Возрастающий интерес к мероприятиям подобного масштаба подтверждает, что Гатчина имеет потенциал для развития в сфере моды и искусства для молодого поколения.
В планах модельной школы «My Way» – продолжать работу с талантливыми детьми, раскрывать их потенциал и помогать достигать новых вершин.
Нам удалось поговорить с каждой из юных красавиц Гатчины и, конечно, с их родителями, ведь благодаря их помощи и совместной работе девочки завоевали заслуженные титулы.
Алиса Грачева, 11 лет, ученица школы №12, «Мини Мисс Junior Гатчина 2024», Grand Prix Junior «Маленькая Мисс Россия 2024» в категории «Моделинг».
Алиса уже три года занимается в модельной школе «My Way». После финала «Мини Мисс Гатчина» решено было участвовать в конкурсе «Мини Мисс Россия 2024». Выбор пал на номинацию «Моделинг».
Выйти на сцену для Алисы – не стресс, а удовольствие. Главным костюмом в выходе был традиционный чувашский костюм в память о прабабушке Алисы. Алиса принимала непосредственное участие в создании современного кокошника. А бабушка придумала потрясающий образ, расшив корсет и платье камнями и перьями.
Когда эмоции за кулисами зашкаливали, Алиса старалась успокоить малышек и вселить им уверенность. Девизом Алисы стали слова: «На этой сцене все королевы, и самое важное – это красивая душа и доброе горячее сердце!»
Елизавета Мойсеенко, 8 лет, ученица школы №5, «Мини Мисс Гатчина 2023», Grand Prix «Маленькая Мисс Россия 2024» в категории «Талант».
Все свое свободное время Елизавета посвящает занятиям художественной гимнастикой, которой занимается с трех лет в студии Евгении Елисеевой. Участие в конкурсе «Мини Мисс России 2024» – это не только счастье, но и большая честь представлять свой город.
Елизавета, несмотря на свой юный возраст, понимает, что необходимо стремиться вперед и не оглядываться назад, ведь титул достается только тем, кто готов покорять вершины.
Ксения Безруких, 7 лет, ученица Гатчинской гимназии «Апекс», «Мини Мисс Гатчина 2024», «Главная победительница», «Маленькая Мисс Россия 2025», участница конкурса «Мировая Модель 2025».
В конкурсе «Маленькая Мисс Россия 2024» Ксения Безруких приняла участие после победы на «Мини Мисс Гатчина 2024». Это ее первый опыт в таких конкурсах. И тем сильнее ей хотелось победить. Было страшно? Ужасно! Надежду и уверенность вселяла мама.
Чтобы победить, нужно выделяться в каждом выходе. Подготовка шла три недели, репетиции, знакомство с жюри. И, наконец, финал: прекрасные финалистки со всей России, яркие творческие номера, флешмоб, выход в русском народном костюме, дефиле, выход с лентами триколор и награждение.
- Когда жюри удалилось на голосование, усталость была такая сильная, что все переживания куда-то испарились. Самым волнительным был момент награждения, когда финалистки конкурса «Маленькая Мисс Россия 2024» вышли на сцену, ожидая своего титула. Это мгновение было настолько волнительным, что я уже ничего не понимала и начала плакать. И пока Ксении не одели ее корону, ту самую, главную, триколор, я не могла поверить, что она победила! А Ксения светилась от счастья, стоя перед жюри и зрителями, и широко улыбалась, ведь именно она победила сегодня! Наша девочка – главная победительница, «Маленькая Мисс Россия 2024»! Гордимся! Спасибо «Мини Мисс Гатчина», Ирине и Виктории, что подарили нам новые возможности и были рядом, – поблагодарила мама Ксении. - А что дальше? Только вперед – к новым вершинам! Сейчас мы готовимся к финалу конкурса «Мировая Модель».
Такие разные истории, такие разные, но очень целеустремленные девочки, которые не просто мечтают, но строят планы и воплощают их в жизнь!
Победа – это только начало. Впереди множество возможностей для развития и самовыражения. Любой конкурс – это настоящее испытание. Девочки в очередной раз доказали, насколько многообещающее поколение растет в нашем городе.
Виктория Шелестова