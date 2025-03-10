«Чистейшей прелести чистейший образец…»

В истории личной жизни Пушкина много белых пятен, но не подлежит сомнению тот факт, что в любовной лирике поэт был максимально автобиографичен.

«Он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, которых встречал... В сущности, он любил лишь свою музу и облекал в поэзию все, что видел», – писала одна из муз поэта – Мария Волконская – спустя годы.

В экспозиции «Поэт и Муза» представлены широко известные портреты: акварельный портрет Натальи Николаевны Пушкиной кисти А.П. Брюллова, портрет Марии Раевской (в замужестве Волконской) неизвестного художника. Также здесь можно увидеть редко экспонируемые работы: карандашный портрет В.Ф. Вяземской работы Э.В. Бинеманна (1820), акварельный портрет А.О. Смирновой-Россет неизвестного художника (конец 1820-х гг.).

Выставка «Поэт и Муза» продлится в библиотеке им. А.С. Пушкина до 26 марта.