Ключевые изменения в области охраны труда, вступившие в силу 1 марта 2025 года

Изменения, в первую очередь направлены на повышение уровня защиты прав работников и совершенствование системы контроля со стороны государственных органов. Рассмотрим подробнее, какие именно новшества ожидают работодателей и что им предстоит предпринять для соответствия новым требованиям:

Наставничество

Вступила в силу новая статья 351.8 Трудового кодекса Российской Федерации об особенностях регулирования труда наставников. Поручить такие функции специалисту можно будет с его письменного согласия. Содержание, сроки и форму выполнения обязанностей потребуется указать в трудовом договоре или дополнительном соглашении, также нужно закрепить размер доплаты. Нельзя забывать, что сотрудник вправе досрочно отказаться от выполнения функций наставника. Работодатель тоже сможет отменить поручение такого труда. Единственное условие – специалиста нужно уведомить об этом не менее чем за 3 рабочих дня (Федеральный закон от 09.11.2024 № 381-ФЗ).

Гарантии для контрактников

Теперь необходимо приостанавливать действие трудового договора со специалистом на весь срок контракта о прохождении военной службы. Ранее гарантия была закреплена в ТК РФ с отсылкой к норме, где срок контракта ограничен (год или меньший период). Аналогично изменили время предоставления гарантий родителям с детьми определенного возраста, если другой родитель проходит военную службу по данному контракту (Федеральный закон от 26.12.2024 № 498-ФЗ).

Компенсация при увольнении неиспользованных отгулов

Вступили в силу новые части пятая и шестая ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации, в которых закрепили обязанность работодателей выплачивать при увольнении компенсацию за неиспользованные дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни. Работник должен получить разницу между повышенной и уже начисленной оплатой. Речь идет обо всех не использованных в период трудовой деятельности у конкретного работодателя отгулах. Взять день отдыха работник вправе в течение года с даты выполнения обязанностей в выходной или праздник. Сотрудник также может присоединить отгул к отпуску в этом периоде (Федеральный закон от 30.09.2024 № 339-ФЗ).

Трудовые договоры с руководителями структурных подразделений организаций

Теперь трудовые договоры, заключенные с работниками, замещающими должности руководителей структурных подразделений организаций, в которых в качестве основания их заключения указан абз. восьмой части второй ст. 59 ТК РФ, считаются заключенными на неопределенный срок при отсутствии иных предусмотренных ТК РФ или другими федеральными законами оснований для заключения срочных трудовых договоров (Федеральный закон от 13.12.2024 N 470-ФЗ).

Аптечки⠀

Утверждены требования к размещению, хранению и использованию аптечек для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий (Приказ Минтруда от 09.08.2024 № 398н)

Изменения требуют внимательного подхода со стороны работодателей. Необходимо привести внутренние регламенты и процедуры в соответствии с новыми требованиями законодательства, а также обучить персонал и провести необходимые организационные мероприятия.

Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться на горячую линию инспекции. Наши специалисты проконсультируют вас по вопросам, связанным с соблюдением трудового законодательства. Это касается как работников, так и работодателей.

Телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Ленинградской области 8 -981-949-60-12. Горячая линия работает с 9.00 до 21.00

