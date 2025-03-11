Быть ли в Гатчине мотомузею?

Представители мотодвижения обратились в администрацию Гатчинского округа по вопросу сотрудничества. Организаторы международного кинофестиваля байкерского кино, мотовыставок и мотофестивалей хотели бы развивать свою деятельность в Гатчине в грядущем летнем сезоне. Руководитель общественной организации «Мототуризм и мотодвижение» Антон Юлов напомнил, что в течение нескольких лет мотоциклы в Гатчине выставлялись в самом центре города – на пересечении улицы Карла Маркса с пешеходной Соборной, однако потом мотоциклистов оттуда попросили. Людмила Нещадим предложила подобрать другую выставочную площадку.

Перед началом мотосезона участники байкерского сообщества обычно проводят в городе мероприятия, нацеленные на повышение безопасности дорожного движения: обучают, правилам дорожного движения и оказания первой помощи, рассказывают, как новичкам не попасть в ДТП, дают уроки фигурного вождения мотоцикла. В прошлые годы это проводилось на площадке перед торгово-развлекательным комплексом на Пушкинском шоссе. В этом году планируется опыт повторить, и администрация окажет содействие.

Также Антон Юлов предложил участие мотоциклистов в торжественных мероприятиях к Дню Победы, в парадах к открытию мотосезона. В прошлом году, например, была собрана кавалькада из 350 мотоциклов – максимальное количество для Ленинградской области.

Обсуждалась возможность проведения байкерского фестиваля и кинофестиваля, а также создание в Гатчине музея мотоциклов. Как заметил Антон Юлов, по имеющимся данным, Гатчину можно считать родиной российского мотоциклетного движения: первые мотоциклы держали в конюшне именно здесь. Сейчас среди любителей двухколесной техники есть умельцы, которые своими руками восстанавливают старые мотоциклы, и можно было бы выставить эти экземпляры для всеобщего обозрения, тем более что интерес публики есть.

Людмила Николаевна предложила сформулировать идею конкретнее: как должен выглядеть музей мотоциклов, какая ему потребуется площадь. Не исключено, что экспозиция впишется в концепцию будущего научно-культурного центра, который планируется создать на месте старого молокозавода. В центре будет собрано все, что берет свое начало в Гатчине.

И, если организация мотомузея – вопрос перспективы, то байкерские фестивали вполне могут быть проведены уже этим летом. В качестве возможного места дислокации предложен Аэропарк.

Режиссер-постановщик Андрей Калинин обратился к главе администрации с просьбой выделить помещение для театра-мастерской. Он поделился своими идеями по развитию театрального направления в Гатчине, привлечению молодого поколения. На данный момент театр-мастерская базируется в Таицком культурно-досуговом центре, где испытывает определенные неудобства. В качестве альтернативы со стороны администрации был предложен КДЦ «Лидер» в Новом Свете.

Мысль построить в Гатчине собственно театр Людмила Нещадим нашла интересной, но несколько преждевременной.

Староста деревни Малые Колпаны Ольга Михайловна Павлова подняла вопрос статуса мемориала «Роща памяти». Жители деревни предлагают создать там официальное мемориальное общественное пространство для проведения мероприятий и экскурсий, что предполагает наличие определенной инфраструктуры. На данный момент дело осложняется отсутствием парковки для экскурсионных групп и жителей округа, на мемориале нет освещения – отсутствует точка подключения к электросетям, территория Рощи памяти требует благоустройства.

После обсуждения было решено организовать комиссионный выезд на место для предметного осмотра.

Екатерина Дзюба