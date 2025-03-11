Какие меры поддержки предоставляет Отделение СФР по СПб и ЛО участникам специальной военной операции?

С января 2025 года, объявленного годом защитника Отечества, меры социальной поддержки для этой категории населения были расширены.

«С этого года региональное Отделение СФР обеспечивает демобилизованных участников СВО бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в санаториях, подведомственных Соцфонду. Также для них предусмотрена компенсация затрат на проезд туда и обратно», — сказал управляющий Отделением Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Островский.

Заявление и медицинские документы, подтверждающие наличие показаний к прохождению лечения или реабилитации, принимают во всех клиентских службах Отделения фонда. Срок рассмотрения — двое суток. Если у участника СВО нет таких документов, сотрудники Отделения окажут содействие в их получении. Ветераны, удостоенные звания Героя России, или ветераны с инвалидностью I группы, имеют право на лечение во внеочередном порядке.

Участники СВО имеют право на пенсионное обеспечение в зависимости от их статуса (мобилизованный, контрактник, доброволец). При этом каждый год участия в СВО за периоды до назначения пенсии засчитывается как два, и вместо обычного пенсионного коэффициента 1,8 они получают 3,6.

Если военнослужащий получил инвалидность в период нахождения в зоне СВО, ему назначаются пенсия по инвалидности и ежемесячная выплата из-за травмы или заболевания, полученных в ходе специальной военной операции. Кроме того, при установлении инвалидности, ветерану полагается ежемесячная компенсация по военной травме.

Дополнительная информация по телефону круглосуточного контакт-центра 8 (800) 100-00-01, или в клиентских службах регионального Отделения СФР.

Пресс-служба Отделения СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области