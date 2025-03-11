О введении дифференцированных тарифов на электроэнергию в Ленинградской области

Согласно приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 211-п от 30.11.2024 г., в Ленинградской области на 2025 год установлены следующие диапазоны потребления:

- первый диапазон: до 1500 кВт·ч в месяц включительно (в данном диапазоне применяется минимальный тариф);

- второй диапазон: от 1500 до 4500 кВт·ч включительно в месяц;

- третий диапазон: свыше 4500 кВт·ч в месяц.

В отопительный период (с октября по май) для населения, проживающего в городских и сельских населённых пунктах, в жилых домах, которые в установленном порядке оборудованы электроотопительными установками, диапазоны составят:

- первый диапазон: до 2300 кВт·ч в месяц включительно (в данном диапазоне применяется минимальный тариф);

- второй диапазон: от 2300 до 4500 кВт·ч включительно в месяц;

- третий диапазон: свыше 4500 кВт·ч в месяц.

Постановлением Правительства РФ от 20.02.2025 N 183 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178» расширена возможность применения сезонного коэффициента к максимальному значению потребления электроэнергии для людей, проживающих в домах, оборудованных электроотопительными установками.

Изменения обусловлены тем, что в газифицированных регионах в населённых пунктах и садовых товариществах есть домовладения, оборудованные электроотопительными установками, поэтому граждане расходуют электроэнергию больше установленных диапазонов потребления.

В связи с чем, по поручению Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области будут изменены границы нижнего диапазона (социального тарифа) в отопительный период - расширены до 2700 кВт/ч. Решение принято в целях недопущения неоправданной нагрузки на добросовестных потребителей.

Таким образом, в отношении садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ), а также негазифицированных домов вне границ населенных пунктов: порог увеличен с 1 500 до 2 700 кВт·ч (при условии отсутствия подключения к централизованным сетям газоснабжения).

Как подтвердить наличие электроотопления?

Для применения расширенного диапазона необходимо предоставить один из следующих документов:

- Выписку из ЕГРН;

- Технический паспорт жилого помещения, оформленный уполномоченной организацией (например, ГУП «Леноблинвентаризация» или БТИ);

- Иные документы, подтверждающие наличие электроотопительных установок.

В феврале 2025 года процедура подтверждения наличия электроотопления была значительно упрощена. Так, газораспределительным организациям Ленинградской области по запросам гарантирующих поставщиков поручено предоставить информацию о перечне адресов в отношении жилых и садовых домов, подключённых к централизованной системе газоснабжения. Согласно имеющейся информации, данное решение уже применяется жителями Ленинградской области в целях подтверждения наличия или отсутствия электроотопления при расчетах за потребление электроэнергии.

Перерасчет стоимости электроэнергии за январь и февраль 2025 года будет выполнен поставщиками автоматически. Потребителям не нужно подавать дополнительные документы.

Чтобы воспользоваться своим правом расчёта стоимости электроэнергии по тарифам первого диапазона вне зависимости от объёма потребления, предоставьте свидетельство о статусе многодетной семьи через сервис «Направить обращение» или в любой из клиентских офисов АО «Единый информационно-расчётный центр Ленинградской области» (адреса на сайте epd47.ru/ ). Данный порядок распространяется на одно жилое помещение. Обращение в адрес ООО «РКС-энерго» можно направить через форму https://help.rks-energo.ru/

Как избежать повышенных тарифов? Чтобы минимизировать расходы, рекомендуем:

- Регулярно передавать показания счетчиков до 25 числа каждого месяца;

- Не допускать срыва пломб, вмешательства в работу приборов учета или несанкционированного подключения оборудования.

Когда показания не передаются несколько месяцев, расчёт ведётся по среднему объёму потребления, но фактическое потребление может быть выше. После передачи реальных показаний и проведения перерасчёта в конкретном месяце, потребление может оказаться выше первого диапазона. Чтобы расчёт сразу вёлся по реальному потреблению, а не по среднему, показания нужно передавать каждый месяц до 25 числа. Если Вы не проживаете в доме или уезжаете на длительное время, передавайте ежемесячно последние снятые показания.

Как передать показания электросчётчика:

личный кабинет ПСК или личный кабинет ЕИРЦ ЛО;

мобильное приложение «ЕИРЦ СПб/ ПСК» или «ЕИРЦ ЛО» (доступны в GooglePlay, AppStore и RuStore);

по телефону 8(812) 630-19-88 или 8 (812) 678-96-66 – в режиме автоответчика.

ООО «РКС-энерго» предлагает своим клиентам следующие способы передачи показаний индивидуальных приборов учета:

с использованием сервиса «Личный кабинет»;

с использованием голосовой системой самообслуживания “Робот” по круглосуточному многоканальному телефону: 8 (812) 244-40-40;

Робот задаст ряд вопросов, на которые необходимо ответить.

Система работает круглосуточно в режиме 24/7 в период с 15 по 25 число каждого месяца.

через Государственную информационную систему (ГИС ЖКХ);

В случае, если потребитель не передаёт показания, расчёт будет производиться либо с учётом норматива потребления, либо по среднему потреблению. Этот объём также распределяется по диапазонам.

Также, Вы можете воспользоваться сервисом сервисом «Тарифный калькулятор» (ООО «РКС-энерго» https://www.rks-energo.ru/calc и АО «ПСК» https://pesc.ru/b2c/online/calculator/) для расчёта стоимости электроэнергии по дифференцированным тарифам для своего домохозяйства. Выберите поочерёдно соответствующие параметры и укажите объём потребления.

Для садоводств, оплачивающих электроэнергию по общему прибору учета за весь потребленный объем (садовые участки + МОП), установленные пороговые значения объемов потребления умножаются на количество садовых участков и количество участков, предназначенных для размещения имущества общего пользования. Информация предоставляется председателем СНТ.

Для садоводств, оплачивающих электроэнергию по общему прибору учета за вычетом объемов потребления по прямым договорам, установленные пороговые значения объемов потребления умножаются на количество садовых участков, в отношении которых прямые договоры энергоснабжения с гарантирующим поставщиком не заключены и на количество участков, предназначенных для размещения имущества общего пользования. Информация предоставляется председателем СНТ.

Как будет производиться расчет с СНТ, в котором ВСЕ жители заключили прямые договоры с АО «ПСК», а СНТ рассчитывается только за места общего пользования по отдельным приборам учета?

Для садоводств, оплачивающих электроэнергию только за места общего пользования, установленные пороговые значения объемов потребления умножаются на количество участков, предназначенных для размещения имущества общего пользования/ энергоснабжаемых объектов, указанных в акте о технологическом присоединении. Информация отражена в договоре энергоснабжения.

Информация предоставлена Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

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