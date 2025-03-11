Президент России инициировал важные для Ленобласти решения

«Признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда», — говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона.

По итогам заседания оргкомитета «Победа» глава государства в своем перечне поручений поддержал создание в Ленобласти музейного комплекса «Без срока давности».

«Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за внимание к вопросам Ленинградской области. Очень важно для сохранения памяти в год 80-летия Победы признание даты завершения Ленинградской битвы Днем воинской славы России. 1026 дней в Ленобласти проходил фронт, так долго, как ни в одном другом регионе Советского Союза. И вклад Ленинградской битвы в общую Победу над фашизмом огромен. Так же и решение оргкомитета «Победа» о поддержке создания музейного комплекса «Без срока давности» — знаковое решение. Оно позволит значительно сократить срок строительства. Место уже определено — это Зайцево, Гатчинский район, территория мемориала памяти жертв фашистского геноцида советского народа. Проект комплекса уже находится в разработке. Личное поручение президента — это и честь, и огромная ответственность. Работаем», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.