В Гатчине соревнуются «Профессионалы»

Региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» - масштабное событие в системе среднего профессионального образования, объединившее более 1,3 тысяч участников, среди них 422 конкурсанта, включая 81 юниора, 659 экспертов и 222 волонтера.

- Уже в девятый раз Ленинградская область проводит на своих площадках Региональный чемпионат по профессиональному мастерству, собирает молодых профессионалов, готовых продемонстрировать умения и навыки в выбранной профессии. С 2017 года мы прошли большой путь от первой площадки в Кировске до масштабного охвата 19 городов и населенных пунктов Ленинградской области, где соревновательные площадки становятся местом встречи работодателя и специалиста-профессионала, что способствует кадровому насыщению экономики Ленинградской области, - поприветствовал участников чемпионата заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Как отметила руководитель регионального комитета образования Вероника Реброва, за три года количество компетенций выросло в 1,5 раза. В этом году конкурсанты не только из Ленинградской области, но и Санкт-Петербурга, Мурманской области и Республики Беларусь продемонстрируют свои навыки по 74 компетенциям. Из них 60 в основной группе и 14 – в юниорской.

В 2025 году основную линейку чемпионата пополнили восемь новых компетенций: «Адаптация иностранных граждан (миграционный эксперт)», «Аппаратчик химических технологий», «Бережливое производство», «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Туроператорская деятельность», «Хлебопечение». Компетенции «Вальщик леса» и «Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования» вернулись в список компетенций Ленинградской области, а компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» была заменена на компетенцию «Технологии физического развития».

Соревнования пройдут в Волхове, Всеволожске, Выборге, Гатчине, Кингисеппе, Киришах, Кировске, Луге, Приозерске, Светогорске, Сосновом Бору, Тихвине, Тосно, а также в поселках Лисино-Корпус, Лисий Нос, Мичуринское, Сиверский, Беседа и Бегуницы.

На церемонии открытия чемпионата в Гатчине присутствовало более 140 человек – участников и экспертов. Это не только гатчинцы, но и ребята из других образовательных организаций, которые приехали для участия в чемпионате.

- Для проведения чемпионата мы подготовили четыре площадки – одну в поселке Сиверский и три в Гатчине (ул. Чкалова, 7, ул. Рощинская, 3 и Рощинская, 5). Всего на наших площадках будут проходить соревнования по 11 компетенциям. К тем, что были в прошлом году, добавились новые - «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», а также компетенция по кузовному ремонту и покраске оборудования. В компетенции «Аддитивные технологии» у нас будут состязаться участники-юниоры: ребята, которые заканчивают школу, - рассказал ректор Гатчинского государственного университета Александр Туфанов.

В первый день чемпионата сразу после торжественной церемонии открытия ребята разошлись по площадкам, где начались конкурсные испытания.

В дни чемпионата двери образовательных организаций-площадок соревнований буду открыты для экскурсий школьников, чтобы ребята могли познакомиться с профессиями и, возможно, даже определиться с будущей специальностью.

Кроме того, в период регионального чемпионата будут организованы круглые столы, пленарные заседания и другие мероприятия, на которых представители государственных организаций, предприятий региона обсудят актуальные вопросы развития среднего профессионального образования.

Окончание чемпионата - 14 марта.

Имена победителей и призеров чемпионата объявят 17 марта на торжественной церемонии закрытия в Гатчинском киноконцертном зале «Победа».

Татьяна Можаева