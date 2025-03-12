Безопасность начинается с тебя...
Минувшие выходные обернулись трагедией для жителей Волосовского района. В праздничный весенний день мужчина отправился на рыбалку на озеро Донцо и провалился под лёд.
Сейчас наблюдается интенсивное разрушение ледового покрова на водоемах Ленинградской области, в связи с чем ещё раз напоминаем:
Весенний лёд очень хрупкий и коварный! Не подвергайте свою жизнь и жизнь своих близких смертельной опасности!
Что делать, если Вы провалились и оказались в холодной воде:
• не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как можно глубже и медленнее;
• раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав телу горизонтальное положение по направлению течения;
• попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед;
• выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда пришли.
Взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попытки выхода детей на лед, беспечность может обернуться трагедией!
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить по телефону 112.
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