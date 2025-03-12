Новые проекты дорожной и инженерной инфраструктуры

«Мы продолжаем работать над улучшением дорожной и инженерной инфраструктуры. В текущем году бюджетом предусмотрены более 1,5 млрд рублей на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автодорог на территории Гатчинского округа. Перечень обширный и включает в себя 187 объектов. Общая сумма на ремонт инженерных сетей составляет более 887 млн рублей», - рассказала глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим.

На своей странице в социальной сети ВКонтакте Людмила Нещадим опубликовала следующий перечень работ на 2025 год:

1. Выполнены изыскания, и на разной стадии готовности находится проектно-сметная документация для строительства улично-дорожной сети по адресам в Гатчине:

- ул. Бульвар Авиаторов и ул. Красных Военлетов;

- к школе № 12 (бюджетом предусмотрены средства на реализацию данного проекта в текущем году).

2. До конца июня завершатся предпроектные работы по реконструкции улично-дорожной сети по ул. Сойту. Эта улица крайне важна в контексте дальнейшего развития транспортной инфраструктуры города.

3. Проведена замена слабых подстилающих грунтов, ведется перекладка инженерных сетей для строительства участка улично-дорожной сети - продолжения ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей" 150 м).

4. Готовится документация для проведения процедуры определения поставщика для:

- строительства сетей водоснабжения и водоотведения, транспортной инфраструктуры квартала №9 мкр. Заячий Ремиз;

- капитального ремонта улицы Индустриальной;

- устройства наружного электроосвещения по ул. Генерала Кныша.

5. Продолжается капитальный ремонт улично-дорожной сети д. Петрово - дер. Мута-Кюля. На данный момент готовность проекта составляет 80%: выполнены земляные работы, проведено устройство водопропускной трубы и наружного электроосвещения. После наступления благоприятных погодных условий будет произведено асфальтирование.

6. Строительство канализационной сети на ул. Багажной будет завершено до конца мая.

7. Полным ходом идет строительство улично-дорожной сети, связывающей микрорайоны Аэродром и Мариенбург - выполняются земляные работы под устройство основания водопропускной трубы и насыпи.

8. Осенью завершится реконструкция подъезда к д. Хаймино.