Самая волшебная кисть – у Надежды Краплиной!

Конкурс «Волшебная кисть» проводится среди учащихся детских художественных школ и школ искусств Ленинградской области. В этом году участие в конкурсе приняли более 90 учащихся из школ искусств всех районов Ленинградской области, а также Санкт-Петербурга.

Длительность конкурсного испытания составила два с половиной часа. Учащиеся выполняли живописный натюрморт в академическом стиле гуашью или акварелью. Сложность натюрморта зависела от возраста участника.

Итоги конкурса подводило профессиональное жюри, в состав которого вошли заведующий кафедры графики и скульптуры доцент РГПУ им. А.И. Герцена, член Санкт-Петербургского общества художников Андрей Корольчук; директор ДХШ им. М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга, член Союза художников России Римма Ремишевская; заместитель директора Санкт-Петербургского академического художественного лицея им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств, член Союза художников России Елена Дмитриенко.

По итогам конкурса «Волшебная кисть» гран-при завоевала воспитанница Детской художественной школы города Гатчины Надежда Краплина (номинация «Акварель», преподаватель Марина Альбертовна Фазанова).

Надежда Краплина – одна из самых талантливых учениц ДХШ Гатчины. Девочка привлекла внимание преподавателей уже при поступлении в «художку». Педагог Нади, Марина Фазанова, отмечает ее внимательность на уроках, высокую работоспособность, умение художественно видеть натуру. Любимая техника Надежды – акварель, в которой она достигла замечательных, практически профессиональных результатов. В 2023 году Надежда Краплина стала стипендиатом комитета по культуре и туризму Ленинградской области. В 2024 году она стала победителем Всероссийского конкурса детского рисунка «Жизнь, деленная на граммы», посвященного блокаде Ленинграда.

В рамках конкурса «Живая кисть» преподаватели из Ленинградской области и Санкт-Петербурга приняли участие в педагогическом семинаре-практикуме и прослушали лекцию преподавателя истории искусств Гатчинской ДХШ Елены Айдынян «Молодой гений родом из Гатчины» о художнике Федоре Васильеве.

Юлия Лысанюк