Студенческие семьи могут оформить соцподдержку через МФЦ

Новая мера поддержки была установлена в январе этого года постановлением правительства Ленинградской области за подписью главы региона Александра Дрозденко.

Мера поддержки назначается, если родители ребенка,заключившие брак, либо единственный родитель обучаются по очной или очно-заочной форме обучения в образовательных организациях высшего или среднего профессионального образования.

Ребенок должен быть рожден начиная с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026, а актовая запись о рождении ребенка произведена в органах ЗАГС Ленинградской области либо в МФЦ Ленинградской области.