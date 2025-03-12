Студенческие семьи могут оформить соцподдержку через МФЦ
Новую единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей студенческая семья, в которой родился ребенок и возраст обоих родителей на дату рождения ребенка не превышает 25 лет, можно оформить в МФЦ.
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Новая мера поддержки была установлена в январе этого года постановлением правительства Ленинградской области за подписью главы региона Александра Дрозденко.
Мера поддержки назначается, если родители ребенка,заключившие брак, либо единственный родитель обучаются по очной или очно-заочной форме обучения в образовательных организациях высшего или среднего профессионального образования.
Ребенок должен быть рожден начиная с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026, а актовая запись о рождении ребенка произведена в органах ЗАГС Ленинградской области либо в МФЦ Ленинградской области.
Подробнее – на сайте МФЦ.
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