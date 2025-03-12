«В спорте только девочки!»

В этом году участие в турнире приняли спортсмены из Архангельска, Барнаула, Великого Новгорода, Республики Карелия, Мурманска, Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода, Пскова, Тверской области, Санкт-Петербурга и, конечно, Ленинградской области. Всего - более 200 девушек , которые представляли 38 спортивных клубов и школ.

Среди них – воспитанница спортивного клуба «Гатчина», представительница Гатчинской спортивной школы №3 Мария Проценко. Мария успешно выступила: смогла завоевать бронзовую медаль, а также выполнила норматив первого юношеского разряда по дзюдо.

Елена Солнцева, представляющая Дружногорский физкультурно-спортивный клуб «Росич», завоевала серебряную медаль.

Организовано мероприятие Спортивным клубом «Гатчинский» и Федерацией дзюдо Ленинградской области при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского округа и фонда «Мирные люди».

Фото организаторов турнира