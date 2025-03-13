Каникулы в Гатчинском округе

Музей «Домик няни А.С. Пушкина» предлагает узнать, так ли прост простой утюг? Надежный помощник, очень простой в обращении и привычный каждому, — утюг сегодня встретишь в каждом доме. Но были времена, когда он был предметом роскоши и поводом для гордости. Узнать о прошлой жизни современного утюга, увидеть его прабабушек и прадедушек, выяснить, зачем утюг сегодня нужен музыкантам и художникам, можно на детской программе в музее «Домик няни».

Сеансы: 26, 27, 28 марта в 12.00.

Стоимость программы: 280 руб. с человека (группа от 7 до 15 человек).

Предварительная запись на программу по телефону +7 931-310-31-33.

Адрес музея: Гатчинский район, деревня Кобрино, д. 27.



Музей «Дом станционного смотрителя» на весенних каникулах проводит три интерактивные экскурсии, адресованные детям разного возраста, а также два творческих мастер-класса.

На интерактивной экскурсии «Как звучит дорога» (для детей 5-8 лет) расскажут, как выглядела дорога 200 лет назад, что такое почтовая станция и почтовый тракт. А ещё гости смогут воспроизвести музыку старинного почтового тракта.

На интерактивной экскурсии «Мчится тройка почтовая» (для детей 8-10 лет) гости узнают, почему только на лошадь была надежда во время путешествия, кто ей управлял, а также всё о запряжках и уникальном русском изобретении «тройке». Детей ждет веселая подвижная игра, которая позволит почувствовать себя ямщиком.

На интерактивной экскурсии «Почтовые новости» (для детей 10-12 лет) гости узнают, как работала почта в прошлом, о каких новостях сообщали родные и близкие друг другу.

На мастер-классах посетители, проявив творчество и фантазию, изготовят закладку с атрибутами почтовой станции или, используя кисти и краски, создадут расписной сувенир на память о посещении Почтовой станции.

Узнать о дате сеансов и забронировать участие можно по телефону +7-931-287-54-66.

Стоимость интерактивной экскурсии – 400 руб., мастер-класса – 300 руб.

Адрес музея: Гатчинский район, д. Выра, Большой пр., д. 32А.