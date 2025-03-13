«Серебряные» легкоатлеты
В Санкт-Петербурге 8–9 марта прошли региональные соревнования по легкой атлетике «Олимпийские надежды». В них приняли участие спортсмены Коммунарской спортивной школы.
Рубрики: Спорт
Среди девушек 2012–2013 г.р. Валерия Гарилевич заняла 2 место в прыжках в высоту. Результат Валерии – 155 см, это новый личный рекорд девушки!
Среди юношей 2010–2011 г.р. Дмитрий Клементьев занял 2 место в прыжках в длину.
Поздравляем ребят и их тренеров-преподавателей.
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