Будущее страны глазами женщин

От лица руководства Гатчинского округа всех приветствовала заместитель главы администрации Мария Титова:

- Роль женщины в истории становится все более многогранной. В наше время особенно актуальна такая роль, как женщина-волонтер – это новое направление, которое активно осваивают многие представительницы прекрасного пола. К тому же никого не удивляет, что женщины способны успешно совмещать разные роли.

С Международным женским днем участниц мероприятия поздравил руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Дмитрий Рытов. Он пожелал женщинам счастья, назвав его главным признаком – баланс между всеми сферами жизни. А далее рассказал о задачах, которые поставил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

- Продолжается специальная военная операция, возвращаются с фронтов ребята, которые закончили контракт или вернулись по ранению и были демобилизованы. Все это накладывает определенные обязательства на нас, и у наших первичных организаций будут конкретные задачи: это и шефство над мемориальными объектами, и помощь ветеранам Великой Отечественной войны, и мы должны внимательно относиться к ребятам, которые возвращаются с фронтов, и к семьям погибших.

Светлана Журова: «Старайтесь жить на позитиве»

Серию женских историй открыла депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она рассказала, что секрет ее успеха – в неиссякаемой энергии и оптимизме.

…А когда-то будущую олимпийскую чемпионку обвиняли в том, что у нее неспортивный характер. Светлана Сергеевна призналась, что у нее нет «спортивной злости», зато желания соревноваться – хоть отбавляй, и колоссальный энергетический потенциал.

- Как восстанавливать силы, как справляться со стрессом? Старайтесь жить «на позитиве». Сегодня мы обсуждаем важную роль женщин, и, хотя я была спортсменкой, а сейчас занимаюсь политической деятельностью, для меня всегда была невероятно значимой роль мамы. Я родила ребенка и продолжила выступать, выиграв Олимпийские игры. Мой двухлетний сын переживал за меня у телевизора, когда 14 февраля я завоевала свою медаль, – это незабываемый момент, – поделилась Светлана Журова. В жизни, помимо блестящей политической и спортивной карьеры, ей удалось самое сложное и самое главное – быть примером для своих сыновей.

Татьяна Толстова: «Женщина должна быть наполнена энергией»

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области, флагман женского движения в 47 регионе Татьяна Толстова активно продвигает социальные инициативы в реализации национальных проектов в области здравоохранения, демографии, укрепления института семьи. Одной из первых ее инициатив стал законопроект об установлении в Ленобласти Дня отца. Однако на встрече в Штабе общественной поддержки «Единой России» прерогатива отдавалась матери. Татьяна Николаевна подчеркнула необходимость сохранять равновесие между профессиональной деятельностью, общественной работой и семейной жизнью:

- Я противник работы 24/7, потому что «выгоревшая» женщина ничего хорошего дать не может. Женщина должна быть наполнена энергией, тогда она своей семье даст все самое лучшее. Женскую энергию женщина восстанавливает в женском кругу – мужчинам и детям мы с вами отдаем. Поэтому женские посиделки, женские проекты – это хорошо.

Детский омбудсмен активно участвует как в разборе жалоб граждан, так и в продвижении проектов, связанных с женскими и семейными вопросами.

- Приоритетом для меня всегда были дети – это моя профессиональная деятельность, а также вопросы семьи. Мы активно работаем над восстановлением демографической ситуации через большой проект «Мамы в фокусе внимания», который реализуется совместно с комиссией по социальной защите и здравоохранению, – рассказала Татьяна Николаевна. – Что поставит женщина на первое место: семью, детей, карьеру или общественную работу – зависит только от ее индивидуальности, но самореализация обязательна.

Ольга Занко: «Депутат – это тот же волонтёр»

Самый молодой и успешный политик Ленинградской области – депутат Государственной Думы РФ, координатор направления «Гражданская солидарность и молодежная политика», член Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» – Ольга Занко поделилась своей историей, как с юности она нашла себя в волонтерстве, что в итоге и стало основой для ее карьеры в политике:

- Хочу начать с благодарности вам, дорогие наши девушки, женщины! То, что вы делаете – сочетать материнство, заботу о детях и внуках с выполнением государственных, профессиональных обязанностей – невероятно сложно. Я сама осознала это год назад, когда стала мамой. В роддом я отправилась сразу после Послания президента, и всего через несколько часов после рождения дочери я взяла телефон и уже отвечала на обращения граждан. …Я счастливый человек, потому что нашла дело своей жизни – это волонтерство. А депутат – это тот же самый волонтер, только возможностей для помощи людям, для более оперативного решения проблем гораздо больше. Мне кажется, я волонтером была всегда, просто, когда я училась в школе, мы эту деятельность так не называли. Но я помню, в какой момент я поняла, насколько важно масштабировать эту работу, – это был день, когда я впервые увидела «Бессмертный полк» на Невском проспекте…

Ольга Николаевна рассказала о своем опыте – как можно совмещать семью и общественно-политическую жизнь:

- Для этого нужен надежный тыл, поддержка близких. Мне с этим повезло. А будучи политиком, ты должен понимать, что для людей ты зачастую последняя инстанция, куда они обращаются, и людям не всегда интересно, какие у тебя обстоятельства: они ждут помощи. И здесь женская эмпатия и умение работать в разных условиях отлично помогают.

Ольга Занко также отметила, что всё, что делается, включая партийную работу, направлено на будущее наших детей:

- Это и есть наша миссия – заботиться не только о своих детях, но и о детях всей страны.

Панельная сессия завершилась дискуссией, в которой спикеры отвечали на вопросы зала. Ольгу Занко, например, спросили о том, как молодежь, занимающаяся волонтерской деятельностью, может подготовиться к будущей политической карьере. Опираясь на свой опыт, Ольга Николаевна заметила, что, занимаясь волонтерством, не ожидала, что это приведет ее в Государственную Думу, и выделила множество преимуществ волонтерской деятельности. По мнению депутата, участие в волонтерских проектах развивает у молодых людей, подростков такие важные качества, как сопереживание, доброта, отзывчивость. Кроме того, волонтерство формирует чувство ответственности за окружающий мир, что, безусловно, может стать хорошей платформой мировоззрения будущего лидера.

Важной частью дискуссии стали вопросы, связанные с патриотическим воспитанием, с исторической памятью, а также темы, касающиеся помощи участникам специальной военной операции и их семьям со стороны «Единой России». Здесь большую роль должны сыграть первичные ячейки партии как наиболее близкие к людям и их проблемам.

Екатерина Дзюба