О мерах социальной поддержки участникам СВО и семьям

Руководитель Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев рассказал о работе фонда, основной филиал которого находится в Гатчине на ул. Чкалова, 7. Главная задача фонда – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших. Нагрузка на социальных координаторов очень большая, они решают широкий круг вопросов – от бытовых до медицинских. За год и 9 месяцев в фонд обратилось чуть меньше семи тысяч человек, задавших более 24 тысяч вопросов. Из них решено 85%, 1,5% нерешаемы, остальные требуют более долгого рассмотрения.

Фонд оказывает помощь в адаптации жилого помещения тем, кто получил инвалидность из-за ранения, вплоть до установки «умного дома». На рассмотрении находится около полутора десятков таких помещений. Также фонд «Защитники Отечества» выделяет инвалидам автомобили с ручным управлением, помогает с высокотехнологичным протезированием. Первоначально протезирование осуществляется Министерством обороны РФ, после демобилизации боец становится гражданским, обращается в социальный фонд и получает сертификат на протезирование. Так как протезы очень дорогие, разницу в цене доплачивает фонд «Защитники Отечества».

Людмила Нещадим напомнила, что в Ленинградской области – самый большой объем мер социальной поддержки участникам СВО, а в Гатчинском округе из муниципального бюджета выплачивается дополнительно

300 тысяч рублей каждому, кто заключил контракт на военную службу через Гатчинский военкомат.

Директор филиала Ленинградского центра социальной защиты населения в Гатчинском округе Наталья Корсакова подробно рассказала о действующих мерах поддержки участникам СВО.

На данный момент Ленобласть оказывает 80 мер социальной поддержки военнослужащим специальной военной операции. Регион оказывает помощь в сфере социального обслуживания, здравоохранения, образования, труда и занятости. Кроме того, 56 мер поддержки оказываются семьям, чьи родные находятся на СВО. 31 мера поддержки предоставляется социальной защитой, в т.ч. 11 – в сфере социального обслуживания. Поддержка предоставляется как в виде компенсаций и выплат, так и в виде льгот и услуг.

В период участия в специальной военной операции предоставляется:

- ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Размер компенсации составляет 50% платы за жилое помещение и коммунальные услуги без учета нормативов потребления. Компенсация назначается участнику СВО и его супруге, детям, в том числе пасынкам и падчерицам, и детям в возрасте от 18 до 23 лет (при обучении по очной форме), родителям участников СВО;

- денежная компенсация за твердое топливо и баллонный газ. При проживании в домах, не имеющих центрального тепло- и газоснабжения, семьям участников СВО предоставляется денежная компенсация части расходов на приобретение и доставку топлива или баллонного газа. Указанная компенсация назначается за календарный год, сроки подачи документов – до 31 декабря;

- льготный проезд членам семей участников СВО на автомобильном транспорте регулярных перевозок;

- льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения для детей до 18 лет и детям от 18 до 23 лет при обучении по очной форме, в том числе пасынкам и падчерицам;

- социальное обслуживание. Услуга предоставляется при нуждаемости в помощи членам семей участников СВО. Социальное обслуживание предоставляется в форме социально-бытовой помощи на дому (в т.ч. сиделки), стационары с временным и постоянным пребыванием, дневное (реабилитационное) отделение.

Члены семей участников СВО имеют право:

- на внеочередной прием в организации социального обслуживания;

- на экстренную помощь на дому «Тревожная кнопка» с использованием средств мобильной связи для граждан пожилого возраста и инвалидов;

- на предоставление услуг с использованием технологии социального обслуживания «Здравница 47»;

- на бесплатную юридическую помощь, оказываемую адвокатами, участвующими в государственной системе.

Граждане вправе обратиться по вопросам предоставления льгот, социальных гарантий и компенсаций, признания участника СВО безвестно отсутствующим, объявления гражданина (из числа участников специальной военной операции) умершим.

При увольнении с военной службы ветераны боевых действий имеют право на следующие меры социальной поддержки:

- компенсация расходов платы за наем или платы за содержание жилого помещения и взноса на капитальный ремонт, но не более 50%;

- льготный проезд на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения по Ленинградской области, а также на всех видах городского пассажирского транспорта Санкт-Петербурга (кроме такси) по единому социальному проездному билету стоимостью 475 руб.;

- дополнительные региональные ежемесячные выплаты в связи с полученной инвалидностью;

- социальное обслуживание (социально-бытовая помощь на дому, стационар с временным и постоянным пребыванием);

- бесплатные технические средства реабилитации для инвалидов во временное пользование либо в собственность с компенсацией стоимости за счет средств регионального бюджета при наличии рекомендаций;

- социальное такси – ветеранам боевых действий инвалидам I и II группы;

- возмещение затрат на выполнение работ по газификации домовладений;

- бесплатную юридическую помощь.

Ознакомиться с мерами социальной поддержки участников СВО и членов их семей можно на сайте Центра социальной защиты населения: cszn.info. Организована «горячая линия» по мерам соцподдержки телефону: 8-800-350-06-05, доб.1.

Подготовил Андрей Соколов