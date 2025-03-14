Задекларировала полмиллиона

3 марта в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 78-летней жительницы Коммунара. Ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудником Пенсионного фонда и сообщила, что необходимо написать заявление о перерасчете пенсии. На эту ерунду пенсионерка не купилась, но на следующий день ей позвонила какая-то девушка, которая назвалась сотрудницей ФСБ. Она обвинила пожилую женщину в том, что она пособница терроризма, так как пытается перевести деньги заграницу.

Это подействовало. Пенсионерка сказала, что ничего подобного не совершала и под руководством звонившей написала заявление, что денежные средства никому не переводила. Тогда ей сказали, что необходимо декларировать имеющиеся накопления, передав их курьеру, который прибудет в Коммунар. Большей глупости не придумать, но, когда ей позвонили и сообщили, что курьер за деньгами подъехал, дама упаковала банкноты в бумажные конверты, положила их в картонную коробку, коробку обернула газетой и скрепила скотчем. После чего на Ленинградском шоссе возле магазина передала свою посылку девушке по имени Оксана, которая сидела в автомобиле «Лада» бежевого цвета.

Приметы «Оксаны»: на вид 30–35 лет, славянский тип лица, волосы темные. Одета в серую толстовку.

Сумма переданных денежных средств составляет 250 тысяч рублей, 1800 евро, 1650 долларов США. Итого материальный ущерб составил 560 тысяч рублей. По факту мошенничества, совершенного в значительном размере, возбуждено уголовное дело.