Награды «Отчему краю» из Гатчины

От военно-патриотического объединения «Отчий край» были представлены к награждению Виктория Сергеева и Макар Туров.

Почетная грамота общественного совета Ленинградского военного округа за оказание содействия в решении служебно-боевых задач была вручена руководителю ВПО «Отчий край» Владимиру Михайловичу Жилину.

«Награждение — это не только признание заслуг, но и возможность для всех участников события объединиться, поделиться опытом и вдохновиться на новые свершения», - сказал Владимир Жилин.

Награды вручал председатель общественного совета при ЛенВО, член-корреспондент РАН, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заслуженный деятель науки России, директор Научно-производственных объединений специальных материалов Михаил Владимирович Сильников.

Для ребят была проведена экскурсия по залам и кабинетам Дома офицеров Ленинградского военного округа, во время которой они узнали историю этого замечательного заведения, его традиции и правила.