Гатчинские спортсмены приняли участие в брифинге и фотосессии с Дмитрием Биволом

Встречу с абсолютным чемпионом мира среди профессионалов в полутяжелом весе Дмитрием Биволом организовала Федерация бокса Санкт-Петербурга. Мероприятие прошло по итогам двух ярчайших противостояний в истории отечественного профессионального бокса, где на ринге за звание абсолютного чемпиона мира сошлись Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев.

На мероприятие собралось больше тысячи любителей бокса, спортсменов и журналистов. Среди них гатчинская команда - юные боксеры во главе с тренером-преподавателем по боксу Натальей Рудь под флагом федерации бокса Гатчинского муниципального округа.

Дмитрий Бивол уделил время каждому, кто пришел на арену, проведя более трех часов с поклонниками бокса и сделав больше трех тысяч фотографий.

- Встреча получилась очень насыщенной и информативной, - рассказывает Наталья Рудь. - Дмитрий вышел на сцену под песню «Группа крови» группы «Кино». Для спортсменов это была возможность не только увидеться с кумиром, взять автограф и сделать памятное фото, но и задать ему вопросы. Дмитрий поделился с молодым поколением своим опытом, дал совет, что и как нужно делать, чтобы добиться успехов в боксе. Рассказал, каких принципов он придерживается. Спасибо спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга за организацию мероприятия.