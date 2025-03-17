Новатор в сохранении культурного наследия

Что главное в характере Натальи Валентиновны? В первую очередь, необыкновенное трудолюбие. Свой трудовой день она начинает с рассветом. Второй особенностью ее характера является внутренняя собранность. Духовно сильная, внешне мягкая, доброжелательная, чуткая, готовая всегда прийти на помощь.

С 2003 по 2013 год Наталья Валентиновна Вишневская, работая заведующей библиотекой, запустила ее сайт, перевела планирование работы на проектную основу, внедрила библиотечную программу «Библиограф», открыла библиотечный блог, где размещались анонсы всех мероприятий, проходящих в библиотеке.

Традицией стал ежегодный фестиваль книги и чтения в колледже. А еще – оформление книжных выставок, проведение обзоров литературы, фольклорных праздников, экскурсий для студентов-первокурсников, музыкально-поэтических вечеров, театрализованных постановок.

С 2013 года Наталья Валентиновна преподавала «Основы информационной культуры» на первых курсах, а позднее, с набором экспериментальной группы новой специальности «Библиотековедение», вела специальные дисциплины: «Организация библиотечных фондов и каталогов», «Информационные технологии в библиотечном деле» и др. Под руководством Натальи Валентиновны студенты отделения обновили систематический и генеральный каталоги библиотеки колледжа согласно новым таблицам библиотечно-библиографической классификации, сделали перестановку книжного фонда в соответствии с обновленным систематическим каталогом, более 16 тысяч наименований книг введены ими в электронный каталог «ИРБИС».

С февраля 2019 года Н.В. Вишневская – музейный смотритель. Современные информационные технологии позволили внедрить в музейную практику новые формы работы: создание медиатеки, организация выставок, журнал-портретов, электронных экскурсий. С ними можно познакомиться на страничке музея Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского в социальной сети ВКонтакте, которую создала и ведет Наталья Валентиновна.

В музее колледжа стало доброй традицией проводить интегрированные в музейное пространство уроки детской литературы, педагогики, истории, классные часы, разговоры о важном. Еще одна традиция, введенная в работу музея ее руководителем, – встречи с воспитанниками старшей и подготовительных групп детского сада, для которых проводятся тематические беседы, выставки, мастер-классы, игры и забавы.

В патриотических акциях «День белых журавлей», «Блокадный хлеб», «Читаем письма с фронта», которые выносятся за стены музея, участвуют студенты, преподаватели, служащие колледжа. Особое место в патриотическом воспитании занимает работа с родными выпускников колледжа – участников СВО, погибших в ходе специальной военной операции. Экспресс-курсы по подготовке публичного выступления перед молодежной аудиторией для участников СВО, проведенные Н.В. Вишневской, позволили установить тесную связь с Ассоциацией ветеранов СВО.

Поисково-исследовательское направление работы музея дает массу новых документальных материалов, экспонатов. Мы гордимся книгой памяти «Наша история, наша победа!», созданной к 150-летнему юбилею образовательного учреждения и при активном участии Натальи Валентиновны. Эта книга – бессмертный полк нашего колледжа.

С октября 2019 года музей колледжа принимает активное участие в «Форуме малых музеев Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Члены совета музея под руководством Натальи Валентиновны становятся призерами и победителями всероссийских и межрегиональных фестивалей и конкурсов. Сама Н.В. Вишневская – постоянный участник конференций и семинаров, проводимых музеем «Разночинный Петербург», где часто выступает с докладами, мастер-классами, делится своим опытом работы и черпает новые идеи из опыта других музеев.

С конца 2022 года Наталья Валентиновна – член Совета ветеранов колледжа. Она активно участвует в разработке годовых планов работы Совета ветеранов, ведет документацию, принимает участие в подготовке к публикации статей о ветеранах-юбилярах.

По словам А. Джами, «не золотом, не серебром прославлен человек. Своим талантом, мастерством прославлен человек». Наталья Валентиновна свое самовыражение находит в творчестве. Ее умелые руки не знают скуки, им подвластно все: и вышивание, и шитье, и плетение из газетной соломки, и лепка из папье-маше, и декорирование бутылок, и техника кинусайга, и изготовление текстильных и ватных куколок, и кулинарное мастерство. За последние 10 лет она прошла 17 обучающих онлайн-курсов по рукоделию, участвовала в международных онлайн-выставках. Наталья Валентиновна щедро делится своим опытом и творческими находками с молодежью.

А ведь творчество – это радость, это миг, наполненный вечностью. Если в жизни есть место для творчества, то такая жизнь необыкновенно прекрасна.

Дорогая Наталья Валентиновна, вдохновения Вам и новых идей на долгие годы!

Р.П. Нерубацкая, преподаватель Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского, ветеран педагогического труда

Поздравления членов Совета музея истории колледжа

«Музей колледжа – это хранилище памяти длиною более чем в 150 лет. Огромный труд должен проделать человек, чтобы сохранять эту память, бережно передавая ее новым поколением. Именно благодаря Наталье Валентиновне музей колледжа живет и развивается.

Наталья Валентиновна, спасибо Вам за преданность своему делу, за Ваше творчество! Желаю Вам крепкого здоровья и творческих успехов!»

Орел Екатерина Игоревна, 141 группа

«Прикоснуться к истории для меня всегда было чем-то загадочным и даже опасным. Я помню время, когда мы работали в музее колледжа, проводили экскурсии, весело и с пользой проводили время. Там я нашел друзей и поддержку со стороны Натальи Валентиновны. Изучать те факты, моменты, которые стояли у истоков образовательного учреждения, оказалось безумно интересно и приятно, особенно когда рядом такой Наставник.

С юбилеем Вас, Наталья Валентиновна!

Богданов Артур Михайлович, 142 группа

«Я бесконечно благодарна Наталье Валентиновне за все то, что она делает для нас! К ней всегда можно подойти за советом и помощью, с ней мы участвуем в разных конкурсах и занимаем призовые места. Наталья Валентиновна – самый жизнерадостный и доброжелательный человек! Благодаря Наталье Валентиновне развивается Музей колледжа. Заходя туда, я всегда знаю, что там появилось что-то новое, интересное и необычное.

Спасибо Вам, Наталья Валентиновна! С юбилеем!»

Иванова Яна Александровна, 121 группа

«Очень рада, что я вхожу в совет Музея колледжа под руководством Натальи Валентиновны, потому что она хорошо знает и любит музейное дело, и, что немаловажно, может рассказать об этом интересно. У нас музей не воспринимается чем-то нудным и неинтересным. Музей не стоит особняком от специфики нашего колледжа: сюда часто приходят группы детей из детского сада и школы и остаются очень довольны после посещения, потому что новые знания преподносятся вместе с играми. Детям нескучно у нас, и они всегда узнают после экскурсии что-то для себя новое и интересное!

Так что музей рассказывает не только об истории нашего колледжа, но и активно участвует в его жизни, формируя профессиональные компетенции у будущих специалистов. И все это благодаря Наталье Валентиновне!»

Красильникова Елизавета Сергеевна, 621 группа

«В этот особенный день хочется выразить искреннюю благодарность Наталье Валентиновне Вишневской за выдающуюся работу и преданность делу.

Ваше умение вдохновлять команду, создавать атмосферу творчества и открытости делает нашу работу не только продуктивной, но и по-настоящему увлекательной.

Благодаря Вашему нетрадиционному видению и неустанной энергии наш музей стал местом, где история и искусство оживают, а посетители получают уникальный опыт.

Желаем Вам здоровья, творческих успехов и новых свершений!»

Киселева София Максимовна, 122 группа