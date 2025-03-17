В Гатчине собирают подарки для семей погибших участников СВО
В соответствии с поручением Секретаря Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, региональное отделение совместно с представителями Фонда «Защитники Отечества» и волонтёрами «Ангелов тыла» в Гатчине формируют подарки для семей погибших участников СВО.
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Сформированные подарки будут переданы Секретарям местных отделений Партии всех районов Ленинградской области для последующего вручения их семьям погибших участников спецоперации Секретарями Первичных отделений, главами, депутатами, Сторонниками Партии и волонтерами.
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