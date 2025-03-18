Дети читают «живую классику»

Площадкой для проведения этого престижного состязания по традиции стал центр «Созвездие» (структурное подразделение Районного центра детского творчества).

Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит с 2011 года при поддержке президента Российской Федерации и Министерства просвещения РФ. Литературные состязания рассчитаны на несколько этапов: классный, школьный, муниципальный, национальный (для международных участников), региональный. С каждым годом условия конкурса усложняются. В 2025 году были введены некоторые дополнительные требования: написание рецензии на художественное произведение, тест для победителей, дополнительная номинация «Современная литература».

Участие в муниципальном этапе конкурса «Живая классика» приняли 29 победителей школьного этапа из тринадцати общеобразовательных учреждений города Гатчины и Гатчинского округа. Ребята читали наизусть прозаические произведения русских и зарубежных писателей. Конкурсанты смогли не только выразительно прочитать текст, но и донести до зрителей свои эмоции, чувства и авторскую идею.

Жюри отметило высокий уровень всех выступлений. Победителями муниципального этапа стали Ева Леонченкова (Рождественская школа), Иван Матвеев (Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского), Климентий Чабан (Большеколпанская школа).

Победители будут представлять Гатчинский округ на региональном этапе конкурса «Живая классика».