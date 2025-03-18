«Лаборатория сказок» едет в Ленобласть

«Село Винницы — одно из мест, где в Ленинградской области традиционно проживают вепсы – коренной малочисленный финно-угорский народ. Проект «Лаборатория сказок Серебряного ожерелья России» нацелен на привлечение внимания к традиционной культуре народов России, в том числе вепсского нематериального наследия. Актуальность наследия подчёркивает и то, что к участию в проекте будут привлечены молодые художники», — отметил заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

В Винницах, среди холмов и изгибов реки Оять, команда проекта вместе с местными жителями будет изучать культурный код поселений, искать легенды, а самые яркие — превращать в анимационные ролики. Также в планах — создание аудиосказок, красочных комиксов и арт-объекта, чтобы привлечь дополнительный турпоток.

18 марта команда проекта на встрече с жителями вепсского края будет определять, какой именно герой местных сказок будет воплощен в виде арт-объекта. Первая экспедиция состоится в апреля.

Проект «Лаборатория сказок Серебряного ожерелья России» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.