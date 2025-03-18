Новые дорожные знаки появились в Гатчине

На комиссии по безопасности дорожного движения было рассмотрено обращение жителя Гатчины об изменении схемы организации дорожного движения в Госпитальном переулке (от проспекта 25 Октября до ул. Радищева). Теперь там появились дорожные знаки приоритета движения. Теперь Госпитальному переулку присвоен статус главной дороги. Тем, кто выезжает с Красной улицы, надо это учитывать.

Также новые знаки появились на улице Гагарина. Выполнена установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.5.7 «Время действия».

Также рассмотрен вопрос об ограничении стоянки транспортных средств вблизи площадки накопления твердых коммунальных отходов во дворе дома по адресу г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 15. В ближайшее время будет установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

Дорожных знаков «Велосипедная зона» и «Конец велосипедной зоны» на бульваре Науки в Гатчине (ул. Коли Подрядчикова) не ожидается. На данном участке общественного пространства установлены дорожные знаки 5.33 «Пешеходная зона» и 5.34 «Конец пешеходной зоны», обозначающие начало и конец участка дороги, на которой разрешено движение пешеходов, и – в случаях, установленных правилами дорожного движения – велосипедистов, а также лиц, использующих для движения средства индивидуальной мобильности, например, самокаты.