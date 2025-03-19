Гатчина отметила День моряка-подводника

В этот день в Гатчине в сквере на аллее Императора Павла I у Балтийского вокзала - у памятника подводной лодке Джевецкого было особенно многолюдно. Вместе с моряками-подводниками в митинге приняли участие жители города и юные гатчинцы - ученики Гатчинской школы №9, морские кадеты Гатчинской школы №11, воспитанники центра «Дарина».

Поздравления с праздником от Санкт-Петербургского Морского собрания и других дружеских объединений моряков передал заместитель председателя Гатчинского Морского собрания, Почетный гражданин города Гатчины Юрий Назаров. От Совета старшин Гатчинского Морского собрания он пожелал подводникам крепкого флотского здоровья и благополучия в семьях.

Основные вехи истории подводного флота участникам митинга представил учитель Гатчинской школы №9 Дмитрий Максимов.

В составе Гатчинского морского собрания есть ветераны флота, которые прошли службу на подводных лодках. Именно они в этот день были в центре внимания. О славе и буднях моряков-подводников рассказал коренной гатчинец, контр-адмирал Иван Семенов.

Митинг закончился возложением цветов.

На память о событии было сделано десятки исторических фотографий.

Татьяна Можаева