Неделя детской книги: «История с продолжением»

В 2025 году Общероссийская Неделя детской книги будет посвящена 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Ведь и родилась Неделя детской книги в далеком 1943 году – в разгар Великой Отечественной войны. Первый праздник в Москве открыл замечательный детский писатель Лев Кассиль, душа книжкиных именин… Юные читатели очень внимательно слушали, как рождается книга, а потом авторы читали стихи, беседовали. Продолжалась первая «Книжкина неделя» всего один день, но уже на следующий год праздник длился неделю, и его стали проводить во всех городах нашей страны.

В Гатчине Неделя детской книги впервые прошла 2 декабря 1947 года, а в следующем году книжный праздник собирал гатчинских детей весной, и с этого времени она каждый год посвящалась либо юбилею детского писателя, либо важному литературному событию. 2025 год не является исключением.

В этом году Неделя детской книги будет посвящена юбилею библиотеки. И как нельзя кстати девиз «Книжкиной недели»: «История с продолжением». В августе 1945 года, после окончания Великой Отечественной войны, Детская библиотека в Гатчине начала свое возрождение. Но ведь библиотека для детей в городе существовала задолго до 1945 года. Когда же и как всё начиналось, каковы были первые страницы истории городской детской библиотеки?

Детская библиотека в Гатчине начала свое существование в далеком 1920 году. В разные годы она называлась по-разному: Центральная школьная библиотека, Троцкая уездная Центральная детская библиотека, Центральная детская библиотека, районная детская библиотека, Городская детская библиотека и располагалась по разным адресам: ул. Чкалова (Люцевская), д.4; пр. 25 Октября, д.9/11; ул. Красная, д.11; ул. Киргетова, д.8; ул. Хохлова, д.16. Но как бы она не называлась и где бы она не располагалась, для многих гатчинцев путь в необозримый книжный мир начинался в Детской библиотеке, куда вот уже на протяжении многих десятков лет идут за книгой, советом, знанием, мечтой.

В этом году на Неделе детской книги юных читателей Гатчины ждет разнообразная и насыщенная программа.

«Книжкина неделя» откроется большим литературным праздником 2 апреля в 13 часов. Андрей Демьяненко и Анна Игнатова станут гостями праздника.

Если имя Анны Игнатовой хорошо знакомо нашим читателям, то Андрей Демьяненко еще мало кому известен. Андрей Демьяненко – член Союза писателей России, детский поэт и сказочник, руководитель литературной студии из Санкт-Петербурга.

Анна Игнатова – член Союза писателей Санкт-Петербурга, добрый друг детской библиотеки, автор книг не только для малышей, но и для подростков («На север», «Ураган в подарок», «Верю-не-верю», «Очень простые вещи»). В этот раз она представит свою новую приключенческую книгу «Всё в порядке, мама!»

Творческие встречи с авторами и участниками литературного праздника-открытия состоятся 2 апреля в 14 часов.

В этот день в библиотеке пройдет еще одно важное традиционное событие – награждение лучших читателей 2024 года.

Второй день «Книжкиной недели», 3 апреля, подарит всем участникам встречу с замечательным автором Сергеем Ивановым в 13 и 14 часов.

Сергей Иванович Иванов – писатель, журналист, сценарист, представитель петербургской школы детской литературы. Автор фантасмагорической повести о первой любви «КОСТЯ + МАША = ?», а также серии увлекательных и смешных детских научных книг: «Детский курс разных наук», «Детский курс древней истории», «Детский курс античной мифологии» и др. В этот раз он приезжает в Гатчину со своей новой книгой «Энцефалоид Серёгина и другие школьно-фантастические истории».

Юные читатели обязательно оценят неповторимый язык автора, его тонкий юмор и доброту.

4 апреля в 14 часов в гостях у читателей библиотеки побывает детский театр «Эксклюзив» Районного центра детского творчества со спектаклем по сказке Шарля Перро «Золушка» (руководитель М.А. Хейстонен).

8 апреля в 13 и 14 часов пройдут творческие встречи с Ириной Даниловой – детским писателем, членом Союза писателей Санкт-Петербурга, лауреатом литературной премии С.Я. Маршака в номинации «Дебют» (2023 г.), членом творческого объединения детских авторов.

Завершится Неделя детской книги литературно-музыкальной композицией Студии сольного пения Гатчинского Дома культуры «Большой секрет для маленькой компании». Ждем всех желающих 10 апреля в 14 часов.

В эти весенние дни юных гатчинцев ждут не только творческие встречи, но и литературные игры, конкурсы, выставки детского творчества: «Наше почтение тому, кто любит чтение», «Творчество писателя – праздник для читателя», «Сказочная мастерская Евгении Бизиной» и др.

Приходите в Детскую библиотеку всей семьей, всем будет весело и интересно. Наш адрес: ул. Хохлова, д.16.