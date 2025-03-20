Награды гатчинских дзюдоистов
В Выборге 15–16 марта проходило Первенство Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет и до 15 лет. Его участниками стали и гатчинские спортсмены.
Воспитанники Клуба дзюдо и самбо «Гатчинский» в возрастной категории до 13 лет завоевали три медали: серебро – Ильнур Хисамов, бронзу – Алексей Шемуранов и Тимур Хисамов. Захар Трифанюк занял 5 место.
Очень сильный уровень борьбы показал Генрих Дудин, к сожалению, не добравшись до пьедестала, но одержав уверенную победу в трех схватках из пяти.
На Первенстве Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет в шаге от медали остановился Даниил Петров, заняв пятое место.
Две медали на счету спортсменов клуба «Гатчина», представляющих Гатчинскую спортивную школу №3. Джасур Насридинов завоевал серебряную медаль, Ярослав Алексеев – бронзовую.
Победители и призеры соревнований завоевали путевку в сборную команду Ленинградской области, которая с 4 по 6 апреля отправится на Первенство СЗФО в город Череповец.
Андрей Соколов