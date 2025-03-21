«Гатчинская правда» - победитель конкурса издательских проектов

Газета «Гатчинская правда» - одна из старейших газет Ленинградской области, летописец и хранитель истории Гатчины – столицы региона и центра Гатчинского округа. На ее страницах представлены судьбоносные события и люди, творившие историю нашей страны.

Через год, 15 мая 2026 года, газета «Гатчинская правда» отметит 95-летие. Реализация проекта «Гатчинская правда» на пороге 95-летия» дала старт подготовке к юбилею главной газеты Гатчинского округа, объединила команду проекта, читателей и друзей газеты.

Первое мероприятие проекта «Гатчинская правда» накануне юбилея» прошло в форме «мозгового штурма», пополнило копилку идей и завершилось чаепитием, посвященным празднику 8 Марта.

Средства гранта были направлены на разработку логотипа празднования 95-летия газеты «Гатчинская правда» и печать пробного тиража брендированной сувенирной продукции.

На следующем мероприятии проекта был создан штаб по подготовке юбилейных мероприятий, разработан план работы. В презентации и обсуждении вариантов логотипов и образцов брендированной продукции приняли участие общественные корреспонденты и друзья «Гатчинской правды».

Юбилейный логотип будет использован уже в этом году, в период подготовки к юбилею, и в течение юбилейного 2026 года для оформления тематических мероприятий и специальных рубрик, посвященных 95-летию газеты «Гатчинская правды».

Конкурс «Малая культурная мозаика Ленинградской области» был организован АНО культурных и туристских инициатив «Борей» при поддержке комитета общественных коммуникаций Ленинградской области на средства гранта в форме субсидии из областного бюджета и АНО по развитию индивидуального творчества и креативных отраслей «Творческие проекты «Кайкино» на средства Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Татьяна Можаева