Ленобласть отремонтирует 200 километров региональных автодорог

«Ленобласть в этом году отремонтирует более 200 километров региональных автодорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Среди ключевых объектов ремонта: участок трассы Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск протяженностью 21 километр, дорога от Мяглово до Всеволожска, участок дороги Анташи – Ропша – Красное Село протяженностью 12 километров, ремонт дороги от федеральной трассы «Скандинавия» до населенного пункта Поляны», – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Ленинградской области в 2025 году станет важным шагом на пути к созданию безопасной дорожной сети. Он не только улучшит транспортную доступность, но и будет способствовать экономическому развитию региона, повышению качества жизни и укреплению социальной инфраструктуры.

В этом году Ленобласть планирует отремонтировать порядка 40 объектов. Особое внимание в 2025 году будет уделено Всеволожскому району, где запланировано обновление более 10 участков дорог.

Кроме того, в 2025 году будут продолжены работы на объектах, ремонт которых начался в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В их числе – дорога между населенными пунктами Сосново и Запорожское в Приозерском районе, а также 14-километровый участок в районе Возрождения в Выборгском районе.

Отдельное внимание уделяется обращениям жителей. Часть ремонтных работ будет выполнена на основании их запросов.