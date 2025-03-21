Жильё для взрослого ребёнка

Но новосельем дело не ограничивается: адаптация взрослого ребенка тоже в ведении опеки, и при надлежащем поведении через три-пять лет молодой квартиросъемщик может стать собственником. За последние четыре года число сирот, которым ежегодно предоставляются квартиры, выросло примерно вполовину.

- Жильем обеспечиваются лица, достигшие 18-летнего возраста, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – поясняет начальник сектора по обеспечению жилищных и имущественных прав комитета по опеке и попечительству Гатчинской администрации Ирина Лисицына. – В список нуждающихся в жилье дети включаются с 14 лет. В органах опеки и попечительства ведется учет, в каком году и скольким ребятам нужно будет предоставить квартиры по договорам найма специализированных жилых помещений.

- А если у ребенка есть жилплощадь?

- Квартиры предоставляются детям-сиротам, которые не являются ни нанимателями, ни собственниками жилья. Но есть и другая категория: это дети, у которых имеется регистрация в муниципальном жилом помещении или какая-то недвижимость в собственности, либо они являются правообладателями в долях. Тогда прежде, чем включать ребенка в список на получение квартиры, жилищная комиссия предварительно устанавливает факт невозможности его проживания там, где он зарегистрирован (основания определены федеральным законодательством). Это может быть перенаселенность, аварийное состояние жилья или проживание с родителями, лишенными родительских прав. Если квартиру невозможно разменять, суд выносит отказ в принудительном обмене, и на этом основании уже можно установить факт невозможности проживания.

К примеру, ребенок зарегистрирован в муниципальной однокомнатной квартире вместе с мамой, лишенной родительских прав, и тетей. Тогда суд определяет, что эту однушку никак не разделить на две или три комнаты, ребенок признается жилищной комиссией нуждающимся, и его включают в список на обеспечение жильем.

Также есть понятие учетной нормы – минимальный размер жилплощади, приходящейся на одного проживающего. С ноября 2024 года решением совета депутатов учетная норма в Гатчинском округе установлена в размере 10 квадратных метров, норма предоставления жилого помещения – 15 кв.м. Если в комитет по опеке и попечительству обращается законный представитель ребенка, на которого приходится менее учетной нормы в квартире, то факт невозможности проживания устанавливается на жилищной комиссии, и ребенка включают в список нуждающихся в жилье.

Кроме того, в этот список ребенок попадает, если вместе с ним в квартире проживают лица, страдающие хроническими заболеваниями. Есть целый перечень болезней, при наличии которых совместное с ребенком проживание невозможно, например, открытая форма туберкулеза, гангрены и др. А некоторые дома просто непригодны для постоянного проживания и признаны межведомственной комиссией либо аварийными, либо подлежащими сносу.

Учитываются все нюансы. Примерно половина ребят прописаны в чужой собственности: либо это собственность их родителей, либо бабушек и дедушек, либо посторонних лиц. То есть ребенок не является ни собственником, ни нанимателем жилья. В этом случае проводится проверка, и на основании выводов жилищной комиссии принимается решение о включении ребенка в список на получение квартиры.

И всех этих ребят по достижении совершеннолетия необходимо обеспечить жильем. Соответственно, органы опеки планируют средства заблаговременно и запрашивают их в бюджете Ленинградской области.

- Какие квартиры получают дети-сироты?

- Благоустроенные однокомнатные квартиры на территории Гатчинского округа. Финансирование идет из областного бюджета, плюс некоторая часть преду-смотрена из средств федерального бюджета.

- А если в свои 18 лет ребенок еще не готов жить самостоятельно? Как правило, в этом возрасте дети еще учатся, в том числе и в школе.

- По закону, к 18-летию ребенку, оставшемуся без попечения родителей, должны предоставить квартиру. И да, есть случаи, когда ребята просят отсрочку. Они пишут заявления, чтобы квартирами их обеспечили не в 18 лет, а по окончании учебы или срочной службы в армии, указывают год предоставления. И тогда квартиру дают в том году, который указан в заявлении.

- Сколько сейчас ребят в этом списке на жилье?

- На сегодняшний день – порядка 135 человек старше 14 лет. В 2025 году запланировано обеспечить жилплощадью 40 человек, достигших 18-летия. Комитет по опеке и попечительству составляет техническую документацию, посредством мониторинга рыночных цен обосновывает начально-максимальные цены, и эта документация размещается на сайте закупок.

- Как происходит покупка квартиры для сироты?

- Закупки производятся в соответствии с федеральным законодательством. После того, как определяется поставщик, заключается муниципальный контракт, и через определенное время (порядка 20 дней) комиссия по приемке квартир должна принять жилое помещение в соответствии с теми требованиями, которые указаны в техзаданиях. Если состояние квартиры нормальное, жилье принимается и документы передаются на регистрацию муниципальной собственности. После регистрации собственности мы вызываем ребенка, достигшего 18-летия, для решения вопроса. Специалисты Управления жилищной политики администрации готовят постановление о предоставлении жилплощади и договор найма специализированных жилых помещений.

- То есть жилье детям дают специализированное – муниципальное?

- Да, по договору найма специализированных жилых помещений сроком на пять лет. В течение этого времени органы опеки контролируют процесс адаптации и использования жилплощади. Через пять лет, если все хорошо и у молодого человека нет трудностей с адаптацией, квартиру можно перевести в социальный найм и приватизировать.

Проверки проводятся два раза в год: специалист комитета по опеке и попечительству проверяет, как живет квартиросъемщик, не надо ли чем-то помочь. При проверке уделяется особое внимание обязательной регистрации ребят в этих квартирах, чтобы в дальнейшем у них не было проблем при оформлении договора социального найма и приватизации. Бывает так, что молодой человек вселился, прожил три года и не зарегистрировался, хотя неоднократно был предупрежден. Тогда мы чуть ли не за руку ведем его оформлять постоянную регистрацию в квартире.

- Вы сказали, «если нет трудностей с адаптацией»…

- Случается, ребята попадают в больницу на длительное лечение или в места лишения свободы. За три месяца до окончания пятилетнего срока специалистом органов опеки проводится проверка на предмет, нет ли у ребят административных правонарушений. При наличии неблагоприятных обстоятельств специализированный найм продлевается еще на пять лет, с последующей проверкой.

Если наш молодой квартиросъемщик адаптировался хорошо, в квартире зарегистрирован, нарушений нет, жалоб со стороны соседей нет, коммунальные платежи вносятся вовремя, то квартира из специализированного найма переводится в фонд социального найма, и с этим молодым человеком заключается договор социального найма. И уже тогда он может ее приватизировать и оформить в собственность.

С 2024 года по новым правилам пятилетний срок можно сократить до трех лет – для тех ребят, кто социально адаптирован, работает, у кого все стабильно, судимостей нет. Тогда они обращаются в опеку, и вопрос по сокращению срока найма решается на жилищной комиссии администрации.

- А как этот 18-летний квартиросъемщик платит коммуналку, если он не работает, а еще только учится?

- Тот, кто продолжает обучение на полном государственном обеспечении или находится на военной службе по призыву, освобождается от платы за квартиру и коммунальные услуги (включая взнос на капремонт). Льгота предоставляется при наличии подтверждающих документов, что молодой человек остался без попечения родителей и учится очно или служит в армии – тогда «коммуналку» оплачивает государство. И многие ребята этим пользуются, правительство Ленинградской области предоставляет такую льготу, и средства выделяются из областного бюджета.

- Где дают квартиры сиротам, как выбираются населенные пункты?

- Если у ребенка нет никакой прописки, за основу берется тот населенный пункт, где он проживал вместе с родителями или законными представителями.

- То есть если ребенок родом из Сяськелево, он получит квартиру в Сяськелево?

- Да, на Сяськелевской территории. Но бывает так, что в родном селе закупок нет – поставщики не продают квартир. Тогда с согласия ребенка ему приобретается жилое помещении на территории другого населенного пункта – там, где он укажет, с учетом средств, выделяемых на приобретение квартиры. В том числе и в Гатчине.

- Это не новые квартиры?

- Большая часть квартир приобретается на вторичном рынке, но при наличии квартир у застройщиков администрация также покупает жилье и в новостройках. Вот в прошлом году было куплено несколько новых квартир в Коммунаре, в 2023 году администрация приобрела квартиры в новом доме в Пудости. В любом случае, мы стараемся не затягивать этот процесс: понятно, что, когда ребенок заканчивает школу и достигает совершеннолетия, ему нужно проживать отдельно и в нормальных условиях.

- Кстати, об условиях: какого качества эти квартиры? Есть ли там отделка и хотя бы минимальное оборудование?

- В техзаданиях в качестве обязательного условия указан косметический ремонт. Администрация приобретает квартиры, готовые к проживанию, для чего и проводятся эти комиссионные проверки. В квартире должна быть нормальная сантехника – чистая, без сколов и трещин, исправная кухонная плита, электрические, газовые и водяные счетчики. Кроме того, теперь в числе обязательных параметров – стеклопакеты. Потому что раньше на вторичном рынке попадались квартиры с деревянными окнами, и ребята стали жаловаться на сквозняки. Мы, конечно, это учли и теперь вносим в техзадания наличие пластиковых окон.

- Ирина Алексеевна, не секрет, что ребята, выросшие в детском доме, выходя в самостоятельную жизнь, часто теряются: они оказываются не приспособленными, не умеют наладить быт, не справляются с финансами...

- Сложности есть. Вот те дети, которые вышли из-под опеки бабушки с дедушкой, из приемной семьи, быстрее и легче адаптируются в социальной сфере. Они умеют приготовить, постирать, ориентируются в магазинах. А ребятам, вышедшим из госучреждений, конечно, тяжеловато. Но в России появилось такое направление, как постинтернат. Человек, достигший 18 лет, может оформить постинтернатное сопровождение до 23-х лет, заключив договор с организацией для детей-сирот, в которой проживал. На территории Гатчинского округа это Сиверский ресурсный центр. Сотрудники центра помогают ребятам обустроиться, приобрести самое необходимое (мебель, например), разобраться с пропиской, с коммунальными платежами. Так что и после достижения 18-летия государством предусмотрен своего рода патронаж сирот.

Также хочу отметить, что на протяжении пяти лет в Гатчинском районе реализуется проект «Успешный старт» для ребят, которые находятся в «переходном» периоде – в процессе переезда в собственное жилье или жилье, предоставленное государством. Цель проекта – научить ребят самостоятельности, помочь им получить профессию, наладить быт. Они проживают в доме в городке «Надежда» – каждый в своей комнате и приобретают элементарные навыки: как приготовить еду на общей кухне, как сделать уборку, как разумно тратить деньги. С ними работает психолог, социальный педагог, воспитатель, куратор. Ребятам оказывают юридическую, социальную, педагогическую помощь, учат налаживать отношения с людьми.

Беседовала Екатерина Дзюба