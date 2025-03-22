Альтернативный автобус и банный комплекс

Дружногорская история уже «с бородой». Граждане устали выражать недовольство в соцсетях, самые активные перешли к делу, и полетели жалобы – в ЖКХ г. Гатчины, Роспотребнадзор, Госжилнадзор, областную прокуратуру и даже в приемную президента.

Ситуация вышла из берегов, и проверку по информации о нарушении прав жителей поселка Дружная Горка начал Следственный комитет РФ. Лично Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Сазину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения взято под контроль в центральном аппарате ведомства.

В пояснении СК приводится информация из социальной сети о том, что Дружную Горку, в которой проживают пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда, а также семьи участников СВО, со столицей Ленинградской области – городом Гатчиной соединяет единственный муниципальный автобус, который функционирует только в будние дни. В результате в выходные и праздники люди вынуждены пользоваться дорогостоящими услугами такси. Отмечается также, что многоквартирные дома в поселке не обслуживаются надлежащим образом.

13 марта следственным отделом по г. Гатчине было возбуждено уголовное дело по части

1 статьи 293 УК РФ – «халатность» в отношении неких должностных лиц Дружногорского тер-управления, которые не приняли конкретных мер по проведению текущего ремонта в домах на

ул. Здравомыслова и Садовой и ремонта бани на ул. Уткина, а также по организации регулярного маршрута автобуса из Дружной Горки до Гатчины. То есть «совершили ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, выраженное в ограничении прав человека на жилище, благоприятную окружающую среду и развитую инфраструктуру, гарантированных Конституцией и другими законами РФ».

Глава Дружногорского территориального управления Игорь Отс дал «Гатчинской правде» разъяснения по всем вопросам.

Капремонт на Здравомыслова

Что касается ремонтов домов, то управляющей организацией ООО «ЖКХ Сиверский» ежегодно проводится сезонная оценка технического состояния многоквартирного жилого фонда, в том числе и в Дружной Горке. На основании осмотров составляются акты оценки состояния объектов, где отражается степень износа конструктивных элементов. Эта информация учитывается при составлении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В итоге, согласно изменениям, внесенным в краткосрочный план на 2023–2025 годы и утвержденным постановлением правительства Ленинградской области №185 от 20.02.2025, на 2025 год в Дружной Горке запланирован ремонт системы теплоснабжения в многоквартирном доме №6 на улице Здравомыслова.

В августе 2024 года специалисты Сиверского ЖКХ совместно с представителями Фонда капитального ремонта провели в Дружной Горке обследование многоквартирных домов – № 3 на ул. Здравомыслова и № 2 на Садовой. На основании обследования определена очередность выполнения работ, которые будут рекомендованы при составлении краткосрочного плана на 2026–2028 годы. А именно, в доме №2 на Садовой необходимо приводить в порядок фундамент, фасад, электроснабжение, крышу, теплоснабжение и холодное водоснабжение. В доме №3 на Здравомыслова нужно тоже ремонтировать фундамент, фасад и электроснабжение.

Кроме того, в планах – подвижки с точки зрения ремонтов еще трех домов на улице Здравомыслова: №4, №5 и №7. Согласно действующей редакции региональной программы капремонта многоквартирных домов в Ленинградской области, в период 2026–2028 планируются проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы по ремонту крыши, системы электроснабжения, а также фасада и фундамента.

Не баня, а МАУ

C 1 января по решению совета депутатов Гатчинского муниципального округа от 20.12.2024 №137 «О предоставлении бытовых услуг населению…» на территории Гатчинского округа создано муниципальное автономное учреждение (МАУ) «Гатчинский банный комплекс», в состав которого вошли муниципальные бани Гатчины и района, в том числе бани в Дружной Горке и в Лампово. И теперь этот банный комплекс предоставляет бытовые услуги общего мыльного отделения муниципальных бань на территории Гатчинского округа, а также управляет всем банным хозяйством, в том числе отвечает за содержание зданий и помещений общественных бань.

Таким образом, Дружногорское территориальное управление баней больше не занимается.

Как пояснил заместитель главы Гатчинской администрации по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Александр Супренок, баня в Дружной Горке требует капитального ремонта, на нее составлена смета, которая получила положительное заключение. В этом году будет подана заявка на финансирование, и при удачном стечении обстоятельств в 2025-2026 году баню ожидает капремонт. Так что поклонники парной могут рассчитывать на положительное решение вопроса.

Альтернатива выходного дня

Что касается автобусов, то все вопросы надо адресовывать компании-перевозчику. Транспортные услуги по перевозке пассажиров на территории Гатчинского округа оказывает ООО «Транс-Балт». Сообщения о нарушениях расписания и прочие жалобы можно направлять напрямую по телефону диспетчерской службы: 8(812) 309-10-10, с указанием маршрута и времени рейса.

Дополнительно Дружногорское теруправление сообщило, в выходные и праздничные дни до райцентра можно добраться, но с пересадкой. Альтернативой маршрута автобуса № 151-Д «Дружная Горка – Гатчина» являются маршруты №505, №506,

№506-А, №507, №120-Т «Сиверский – Дружная Горка», а также

№ 151 «Сиверский – Гатчина».

Екатерина Дзюба

На фото - баня в Дружной Горке 1880 года постройки