Юлия Кудрявцева-Гришечкина: «Всё, что я делаю сейчас – я делаю для души»

С Юлией Кудрявцевой-Гришечкиной мы впервые увиделись на встрече женщин из семей участников СВО, проходящей в рамках проекта «Квартирник. Все СВОи». Она знакомила собравшихся со своим творчеством, рассказывала о себе и своих любимых занятиях: абстрактной фактурной графике, декоративных панно из гипса и нейрографике. Архитектор по образованию, Юлия занимается дизайном интерьеров и ведет мастер-классы по самым разным творческим направлениям, заодно развивая свой личный бренд «Julgari». А еще Юлия Кудрявцева-Гришечкина – счастливая жена, мама двоих детей и просто хороший человек. Это женщина, которая не останавливается в поисках самой себя, умеет ставить цели и добиваться их.

И лирика, и физика…

Юлия Кудрявцева родом из Сибири, из города Ангарска в Иркутской области. Считает себя художником в третьем поколении. Как она рассказала, ее дед обладал талантом архитектора: возводил дома в своей деревне, сам делал чертежи и руководил всем процессом строительства. Мама Юлии – художница, отец – инженер. Видимо, это и определило ее судьбу – пойти в архитектуру, которая совмещала в себе лирику и физику, чистое творчество и законы прямых линий, строгой композиции и симметрии.

- Папа постоянно чертил, и у нас в доме всегда было много карандашей, – вспоминает Юлия.

- Я всегда ими пользовалась, рисовала везде и на всем. Заметив эту мою склонность, мама отдала меня в художественную школу. Рисовать мне нравилось. Но настоящий интерес появился на четвертом году обучения, когда к нам пришла новая учительница, которая познакомила нас с современным искусством, абстрактной живописью и графикой. Абстрактная графика стала моей любовью на всю жизнь.

После школы Юлия Кудрявцева поступила на архитектурное отделение Иркутского государственного технического института. Так архитектура стала второй ее большой любовью. К сожалению, после института «роман» с архитектурой не сложился – время было сложным, архитектурные бюро закрывались одно за другим, и надо было как-то выживать. И Юлия Кудрявцева освоила дизайн полиграфии – разрабатывала и верстала печатную продукцию для ювелирного дома и других предприятий, занималась рекламой, оформляла сайты и социальные сети. Давало о себе знать и архитектурное образование – Юлия занялась дизайном интерьеров, и этот опыт оказался успешным.

В 2010 году Юлия Кудрявцева вместе с дочерью перебралась в Петербург – поближе к атмосфере бесконечного вдохновения архитектурой, искусством, творчеством.

- Мы жили в самом центре, на улице Гончарной, – вспоминает она. - Я наслаждалась красотой удивительного города, историческими местами, архитектурой. В плане выживания было непросто: пришлось все начинать сначала. Я занималась на самых разных курсах, включая риторику. Появились первые клиенты, и я начала зарабатывать дизайном интерьеров, рекламой, оформлением магазинов.

«Рисовать может каждый»

В Петербурге Юлия вышла замуж. У счастливой пары родился сын, и семья решила переехать за город – в поселок Кобрино Гатчинского района.

- Конечно, было сложновато после большого города, – говорит она. – В первое время я была занята ребенком, а потом, когда сын подрос, задумалась, что делать дальше. Понемногу возвращалась к своей работе, брала небольшие заказы на интерьеры, рекламу. Поскольку мы живем на земле, всерьез заинтересовалась природным земледелием, исключающим использование любой химии. Разобралась в этом, стала пробовать, у нас получилось. У нас – три теплицы с самыми разными культурами, и мы собираем большие экологически чистые урожаи.

В этот период Юлия освоила нейрографику, буквально влюбившись в этот метод работы с сознанием и подсознанием через творчество, красоту и рисование.

- Рисовать может каждый, – говорит она. - Кажется, это ни к чему не обязывает, а результат получается прекрасным. Во время рисования в нашем мозгу образуется бесконечное количество новых нейронных связей. Для нейрографики не требуются специализированные знания и умения – всего-то нужно взять в руки бумагу, маркеры и карандаши. Можно рисовать столько, сколько запросит душа, одновременно решая поставленные задачи и цели. Важно только понять технологию создания запроса (темы) и правильный алгоритм создания своего шедевра. И на выходе действительно рождаются шедевры!

«Хочу быть полезной этому миру»

Занимаясь малышом, Юлия продолжала рисовать в основном абстрактные работы, освоила фактурную графику.

- Я очень люблю природные материалы, и пока сидела дома, начала лить из гипса панно и ботанические барельефы, – рассказывает она. – Все это лежало в столе, я никому ничего не показывала. Вскоре я поняла, что мне не хватает общения, не хватает реализации, возможности проявить себя. Дом и огород – это здорово, конечно, но хотелось большего. Серьезным звоночком стала болезнь: у меня начали буквально отниматься руки. Я обратилась к психологу-психосоматику. Он сказал: «Ты должна выбрать себя. Твои руки должны быть постоянно заняты творчеством, иначе просто лишишься их». И я поняла, что мое творчество уже не может лежать просто так, что с этим надо что-то делать.

В 2022 году Юлия Кудрявцева приняла участие в конкурсе «Миссис Гатчина».

- Я пошла на конкурс для того, чтобы рассказать о себе, – говорит она. - Прошла в финал, но не это было главным. Я смогла заявить о себе как о художнике, смогла показывать свои работы. С этого момента все закрутилось и завертелось! У меня началась новая жизнь, появились новые знакомства, новые друзья. Я начала очень плотно общаться с девчонками из АНО «Наследие». Они помогали мне продвигаться. С их помощью я открыла свое НКО, стала участвовать в ярмарках со своими изделиями. Потом началась специальная военная операция, и девушки придумали проект «Квартирник. Все СВОи», чтобы объединить и поддержать женщин, мужчины которых ушли воевать. И я стала им помогать. Закончила курсы нейрографики, получила спецификацию, начала проводить мастер-классы. Для меня было очень важным, что женщины стали откликаться, что это нравится им. Наши занятия помогали им прийти в чувство, чтобы жить дальше. А для меня это оказалось новым ресурсом, который дает возможность развиваться самой.

Юлия Кудрявцева активно участвует в общественной жизни Гатчинского округа, в различных мероприятиях и благотворительных акциях. Очень дорожит благодарственными грамотами от руководства Штаба общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области и Гатчинского женсовета за активное участие в социальной жизни округа.

- Для меня очень важно, что мою деятельность заметили, что всё, что я делаю, нужно, и я полезна этому миру, – говорит Юлия.

«Не останавливаться в поисках самого себя»

Как замечает Юлия Кудрявцева, по жизни она всегда находится в создании красоты вокруг себя. В 2024 году она вступила в Гатчинское товарищество художников, представляя свои абстрактные работы на совместных и персональных выставках.

- Я рисую все время, везде и всегда, – говорит она. - И порой даже не замечаю, что в руках держу любой рисующий предмет и чиркаю им везде, где только можно. Рисовать – это как мечтать, только на бумаге. Рисуя, я рассказываю миру о себе, своих чувствах, мыслях, мечтах и переживаниях. У меня так получается, что все, что я сейчас делаю – я делаю для души. Фраза «Преврати хобби в работу, и ты не будешь работать ни одного дня» – это про меня. У меня не бывает такого, что я просыпаюсь с мыслями, как бы свести концы с концами в плане работы. Я по-прежнему работаю в сфере рекламы. У меня есть свои проекты. Мой муж – инженер-проектировщик, и в тандеме с ним я занимаюсь планировкой частных домов и создаю проекты дизайна интерьеров. Мы продолжаем развиваться в этой теме.

Как считает Юлия Кудрявцева, главное – не останавливаться в поисках самого себя. Важно ставить цели и добиваться их. У нее есть свой маленький секрет целеполагания: чем большую цель ты ставишь, тем больше шансов ее добиться, сохраняя силы и уверенность в себе.

- Я поняла, что нужно ставить такую цель, чтобы после ее достижения всегда что-то было дальше, – говорит она. - У деятельности, которую я планирую, не должно быть потолка. Задел должен быть лет на сто вперед! И тогда получается, что даже если ты чего-то добился, всегда есть, что делать дальше. Так, одна из моих главных целей сейчас – попасть со своими абстрактными работами на знаменитый аукцион Sotheby's в Великобритании. Следующая цель – завоевать весь мир в плане творчества! И – да! – я не боюсь говорить об этом вслух, потому что именно такие цели дают мне силы и уверенность.

А пока Юлия Кудрявцева-Гришечкина готовится к ярмарке современного искусства «Арт Россия» (Art Russia), которая ежегодно проходит в Москве. Пожелаем ей удачи в этом!

С творчеством Юлии Гришечкиной-Кудрявцевой можно познакомиться на ее страничке во ВКонтакте «Julgari. Интерьерные картины» (https://vk.com/julgari_art).

Юлия Лысанюк